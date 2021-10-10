Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Русский Стандарт» начал выпускать обновленную кредитную карту Blue from American Express. Клиенты смогут получать кэшбэк до 5% баллами за любые повседневные покупки онлайн, скидки и подарки в ресторанах, а также предложения от American Express. Туристам предоставляются специальные цены и дополнительные привилегии от известных сервисов проката автомобилей по всему миру. Держатель карты имеет возможность снимать до 50 тыс. рублей наличными без комиссии ежемесячно и совершать покупки с беспроцентной рассрочкой.

ВТБ запустил рефинансирование до семи кредитных карт сторонних банков. Теперь клиенты смогут бесплатно погасить задолженность по ним и не платить проценты 180 дней. Это могут сделать как пользователи «ВТБ Онлайн», так и новые клиенты при обращении в любой офис ВТБ. Для получения услуги необходимо выпустить кредитную «Карту возможностей», перевести сумму для погашения карт в сторонних банках и в течение 90 дней закрыть рефинансируемые договоры кредитных карт. Комиссия за перевод средств за погашение задолженности отсутствует. Также клиентам доступны все преимущества кредитной «Карты возможностей»: беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В месяц оформления карты и следующий за ним льготный период распространяется и на операции снятия наличных.

Промсвязьбанк повысил ставку начисления дохода на остаток средств на пенсионных картах клиентов. Процентная ставка устанавливается в зависимости от объема средств, который клиент хранит на карте: для сумм от 3 тыс. до 100 тыс. рублей — 6% годовых, для сумм свыше 100 тыс. — 4%. По пенсионным картам ПСБ доход начисляется за каждый день хранения средств. Процент на остаток можно получить на любую сумму свыше 3 тыс. рублей без ограничений. Пенсионные карты ПСБ позволяют получать повышенный кэшбэк — до 3% в аптеках и на АЗС, а также пользоваться программами лояльности платежной системы «Мир», совершать переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона без комиссии, бесплатно снимать средства в банкоматах любых банков.



Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил сервис дистанционного заказа цифровых карт Visa, который доступен в новом мобильном приложении «АТБ-Мобайл New». Цифровая карта — полноценная дебетовая карта, по которой можно совершать переводы и платежи, включая СБП, делать покупки в магазинах и в Интернете и снимать наличные денежные средства в банкоматах c технологией NFC.



Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил мобильное приложение, благодаря чему клиенты могут выпустить дебетовую карту без физического носителя. Для этого при оформлении нужно указать «Сделать виртуальной». За считанные минуты у клиента появится полноценная карта с номером, ПИН-кодом и CVV. Ее можно сразу добавить в Apple Pay или Google Рay и оплачивать покупки смартфоном как в обычных магазинах, так и в Сети. Еще одно обновление — переводы Me2me pull. Они позволяют собирать деньги со счетов, открытых в других банках.