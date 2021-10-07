Падение совокупного оборота крупного российского бизнеса по итогам 2020 года составило 5,9% к итогам 2019-го, или почти 5,5 трлн рублей. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга RAEX-600, который в четверг опубликовало агентство «РАЭКС-Аналитика».

«Падение рублевой выручки мы наблюдаем за всю историю рейтинга всего второй раз — впервые такое случилось по итогам кризисного 2009 года. Правда, тогда убытки лидеров бизнеса в процентном отношении были меньше, чем сейчас: падение совокупного оборота участников рейтинга в 2009 году составило 2,1%, а в 2020 году — 5,9%», — прокомментировал результаты генеральный директор агентства «РАЭКС-Аналитика» Дмитрий Гришанков.

Самый заметный урон среди всех значимых отраслей, представленных в нынешнем рейтинге, понес нефтегазовый сектор — минус 27,7% выручки за год. Поясняется это тем, что среднегодовая цена барреля основного экспортного сорта российской нефти Urals составила 41,73 доллара в 2020 году против 63,59 доллара в 2019-м. В результате «Роснефть», лидер рейтинга 2019, переместилась на третью строчку списка крупнейших отечественных компаний, вернув многолетнее первенство «Газпрому».

Второе место по снижению оборота среди значимых отраслей в рейтинге лидеров российского бизнеса заняли по итогам 2020 года транспортные и логистические компании — средний показатель падения прироста выручки среди них составил 15,1%. При этом сокращение объемов грузооборота в стране достигло 4,9%, а пассажирских перевозок — 52,5%. Больше всего при этом пострадали авиакомпании.

Наряду с пострадавшими в кризисный 2020 год секторами рейтинг выявил целую группу отраслей, достигших заметного успеха. Среди них выделяется фармацевтическая промышленность — средний показатель прироста выручки компаний, представленных в RAEX-600, составил 48%. В комментарии агентства указано, что, помимо массированных вливаний в медицину бюджетных средств в период пандемии, успех отрасли связан с реализацией с 2009 года масштабной госпрограммы, в результате которой лекарственный рынок в стране рос по 8–10% ежегодно, а доля жизненно важных лекарств отечественного производства с менее чем половины дошла до 90%.

Другой пример антикризисного прорыва — аграрно-промышленный комплекс, средний оборот представителей которого вырос за 2020 год на 32,6%. По итогам 2020-го впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт и достиг рекордных 30,7 млрд долларов (плюс 20% к 2019 году).

Продовольственное импортозамещение стало одной из причин успеха для торговли, показавшей заметный рост оборота — на 13% у розницы и на 11,2% у оптовиков. Особенно бурно в период локдауна рос сегмент интернет-торговли. В частности, интернет-ретейлер Wildberries (101-е место в рейтинге) показал увеличение выручки за год на 45,2%, а OZON (151-е место) — на 78,6%.

В агентстве «РАЭКС-Аналитика» прогнозируют, что по итогам 2021 года большинство отраслей российской экономики покажут увеличение выручки.

«Судя по промежуточной статистике, смогут укрепить свои позиции в RAEX-600 и те отрасли, которые продемонстрировали в текущем списке рост. Правда, насколько он будет органичным, а насколько вызван беспрерывными «количественными смягчениями», к которым прибегали и продолжают прибегать практически все ведущие центробанки мира, сказать сейчас вряд ли возможно», — отметили в агентстве.