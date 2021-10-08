Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование россиянами технологии применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты; речь идет об электронной подписи максимального на текущий момент класса защиты, сопоставимой по юридической силе с собственноручной; стоимость сим-карты может вырасти из-за использования более сложного чипсета, пишут «Ведомости» , ссылаясь на участников рабочей группы, в состав которой вошли также представители ФСБ, операторов связи и научных организаций.

Как считает пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова, УКЭП на сим-карте будет возможно использовать при оказании государственных и банковских услуг, ведении налоговых операций, электронном документообороте, участии в электронных торгах, заключении сделок купли-продажи — везде, где по закону сейчас требуется собственноручная подпись, аналогичная подписи на бумаге; единственное условие: контрагент должен согласиться принять такую подпись и реализовать техническую возможность на своей стороне.

Банкиры рассказали о невозможности перевода всех бумажных документов в цифру Проводить конвертацию и создавать электронные дубликаты документов банки смогут только совместно со всеми лицами, подписавшими исходный документ, подписывать документы необходимо УКЭП.

Также внедрение технологии УКЭП на сим-карте потребует инвестиций со стороны оператора: основной упор будет делаться на безопасность решения и соответствие регуляторным нормам; инвестиции оператору потребуются для разработки и при необходимости внедрения в его инфраструктуру аппаратного комплекса для работы с такого рода картами и сервис-провайдерами, пояснила эксперт.

Генеральный директор ООО «Системы управления идентификацией» (IDX) Светлана Белова отметила, что сим-карта с УКЭП отличается от обычной сим-карты тем, что в ней используются российские криптографические алгоритмы, а в тех сим-картах, которые сейчас установлены в наших телефонах, применяется зарубежное шифрование.

Цена на новые сим-карты будет определяться в значительной степени в зависимости от цены ОС, цены персонализации ПО и цены самого чипа; для операторов цена карты возрастет, но не драматично, традиционно эти затраты будут учтены в услугах для потребителей сотовой связи, отметил генеральный директор Института точной механики и вычислительной техники РАН им. С. А. Лебедева профессор Александр Князев.