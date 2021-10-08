Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке, пишут «Ведомости», уточняя, что для этого создали межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители ведомства и Банка России.

По словам заместителя руководителя Росстата Дмитрия Кенчадзе, статистическая служба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде: на брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций, но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения; они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, то есть когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
Ашинский метзавод
+377.61%
Купить
Мечел
+314.31%
Купить
Южный Кузбасс
+265.60%
Купить
ПАО Белон
+259.98%
Купить
TCS Group Holding PLC
+259.31%
Купить
Смотреть все предложения

«В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем — по завершении гармонизации с системой национальных счетов — обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию», — рассказал Кенчадзе.

Ретроспективный пересчет данных о доходах населения за предыдущие периоды возможен только в случае удачного эксперимента и наличия необходимой информации, отметил замглавы Росстата, добавив, что решение о корректировке методологии может быть принято только после защиты проекта на научном методологическом совете.

Как только Росстат увидит информацию о состоянии брокерских счетов, ведомство сможет учитывать данные о тех суммах, которые население зарабатывает на фондовом рынке; таким образом, ежеквартальные данные о денежных доходах будут точнее, отметил представитель ведомства.

Аналитики: зумерам будет сложнее разбогатеть на инвестициях

Основная причина такой ситуации — возраст.