



Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке, пишут «Ведомости» , уточняя, что для этого создали межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители ведомства и Банка России.

По словам заместителя руководителя Росстата Дмитрия Кенчадзе, статистическая служба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде: на брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций, но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения; они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, то есть когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.

«В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем — по завершении гармонизации с системой национальных счетов — обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию», — рассказал Кенчадзе.

Ретроспективный пересчет данных о доходах населения за предыдущие периоды возможен только в случае удачного эксперимента и наличия необходимой информации, отметил замглавы Росстата, добавив, что решение о корректировке методологии может быть принято только после защиты проекта на научном методологическом совете.

Как только Росстат увидит информацию о состоянии брокерских счетов, ведомство сможет учитывать данные о тех суммах, которые население зарабатывает на фондовом рынке; таким образом, ежеквартальные данные о денежных доходах будут точнее, отметил представитель ведомства.