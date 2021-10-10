✅ В России предлагают запретить кредитное страхование. С такой инициативой Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) намерена обратиться к ЦБ. Как показала проверка крупнейших банков на предмет продажи заемщикам страховок, все организации требовали приобрести эту услугу, которая может вести к существенным переплатам по долгу. В КонфОП считают, что сам формат, когда банк выступает в качестве агента страховой компании, располагает к дальнейшему распространению навязывания услуг. Только полный запрет на «токсичный», по мнению специалистов КонфОП, продукт может пресечь навязывание дорогой для потребителя услуги.

✅ ЦБ запросил у банков информацию о переводах с карты на карту. В Банке России сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут. Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям. В Центробанке пояснили, что хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.

✅ Минтруд разработал новые правила оплаты отпуска при увольнении. Изменения в Трудовой кодекс уточняют чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника.

✅ ЦБ оценил сентябрьское и квартальное укрепление российской валюты. Рубль в сентябре укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; квартальная динамика российской национальной валюты также была положительной.

✅ Количество несостоятельных граждан в России выросло почти вдвое. Всего за январь — сентябрь суды объявили несостоятельными 137,4 тыс. граждан и ИП. При этом граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область: в этих регионах несостоятельными было признано 7,4 тыс. и 7,3 тыс. человек соответственно.

✅ Исследование: откажутся ли банки от пластиковых карт? Кажется, что пластик постепенно уходит в прошлое: для клиентов отказ от карт — это удобно, для банков — выгодно, для планеты — полезно. Однако в полном отказе от пластика есть и свои минусы как для банков, так и для клиентов. Аналитический центр Банки.ру выяснил, на каком этапе цифровизации находится банковский сектор в России и чего ждать в ближайшем будущем.

✅ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного Резервного Банка. По информации ЦБ, деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды.

✅ Росстат хочет включить инвестиционную деятельность в расчет реальных доходов россиян. Статистическая служба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде: на брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций, но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения; они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, то есть когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: крепкие позиции рубля и IPO российских компаний. Российские фондовые активы на гребне волны. Причина — энергетические проблемы Западной Европы и Китая. В фаворитах аналитиков — добывающие, энергетические и металлургические компании. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

✅ СМИ узнали подробности кадровой реформы в Почта Банке. Возглавить банк может член правления «ФК Открытие» Александр Пахомов, ранее около десяти лет работавший в группе ВТБ, а Дмитрий Руденко, возглавляющий Почта Банк с момента его основания, покинет свой пост. По данным источников на рынке, кадровая реформа может быть связана с желанием ВТБ поглотить Почта Банк: так, новый глава финогранизации должен будет превратить ее сеть в канал продаж финансовых продуктов группы ВТБ.

✅ Названы возможные претенденты на покупку «Открытия». Среди них, в частности, Газпромбанк, который планирует за счет этой сделки сильно вырасти и получить недостающие в группе компетенции. Второй претендент — группа «Регион» — «Россиум», которая провела неглубокий due diligence группы банка «ФК Открытие», но решение о выставлении заявки пока не принято. Покупателем блокпакета могут стать структуры одного из крупнейших бизнесменов, у которого нет своего финансового бизнеса. В случае реализации этой схемы четверть акций может быть предложена на IPO.

✅ Fingram: как получить компенсацию за родительскую плату в детском саду. Многие родители водят детей в детский сад, оплачивая уход за ними. Но не все знают, что государство позволяет вернуть часть уплаченных денег в виде компенсации. Как получить эту компенсацию — в новом выпуске Fingram.