Сектор услуг, до недавнего времени демонстрировавший наиболее динамичные темпы посткризисного восстановления, в III квартале перешел к снижению предпринимательской уверенности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата и ВШЭ, уточняя, что, по данным PMI Markit, в сентябре активность еще незначительно росла. ЦБ же отмечает, что в сентябре входящие платежи увеличивались лишь в телекоме и туризме, причем в последнем случае прежде всего в части зарубежных поездок.

По сравнению со II кварталом индекс предпринимательской уверенности снизился на 6 процентных пунктов, до минус 5%. Негативную динамику продемонстрировали все его компоненты, сильнее всего снизились оценки фактического спроса и экономической ситуации в компаниях. Ухудшились деловые настроения практически во всех обследуемых видах услуг. Исключение составил только туризм, но после небольшого роста индикатор в отрасли показал одно из самых низких значений среди всех видов услуг (минус 8%). Благоприятный деловой климат с невысокими положительными значениями индекса сохраняется в обслуживании и ремонте автотранспорта, а также в страховании. В прогнозной части индекса баланс ожиданий спроса в IV квартале сократился всего на 1 п. п. и сохранил положительное значение (плюс 7%), но вес фактора экономической неопределенности как препятствия для развития вырос за квартал на 1 п. п., до 55%.

ЦБ также зафиксировал снижение входящих финансовых потоков в отраслях, ориентированных на потребительский спрос в сентябре, среди отраслей услуг их незначительный рост отмечен лишь в телекоме и туризме. В последнем случае он вызван «увеличением числа международных поездок». «При этом в гостиничной отрасли рост входящих платежей в сентябре был менее выраженным. Это указывает на опережающий рост выездного туризма после открытия некоторых массовых заграничных направлений», — отметил регулятор.

Еще в августе сектор услуг, по данным Росстата, не только продолжал уверенно восстанавливаться, но и держал на плаву динамику всех отраслей, ориентированных на потребительский спрос. В январе — августе 2021 года в годовом выражении потребление платных услуг выросло на 19,2% — больше, чем в других базовых секторах экономики. По оценкам же Минэкономики, в августе разрыв оборота сектора с докризисным показателем августа 2019 года составил лишь 0,8% против 2% в июле, чему способствовали снятие значительной части санитарных ограничений, всплеск отложенного спроса и открытие части зарубежных туристических направлений.

Сентябрьский индекс PMI в услугах, впрочем, составил 50,5 пункта, поднявшись с 49,3 в августе, что указывает на возвращение к росту деловой активности на фоне усиления спроса и роста новых заказов. Однако темпы этого роста были ниже средних, а на продажи негативно влияло некоторое сокращение новых экспортных заказов у поставщиков услуг, а также заметный рост издержек, вызвавший повышение отпускных цен. Ожидания же в секторе на ближайший год повысились до максимума с мая 2019 года в расчете на рост спроса, говорится в обзоре Markit.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что рост зарплат и заметные единовременные сентябрьские выплаты пенсионерам, силовикам и другим категориям граждан могут повысить реальные располагаемые денежные доходы населения в сравнении с прошлым годом на 3,1—3,3%, но это лишь компенсирует их потери в 2020 году (3,2%). Даже при возможном росте располагаемых доходов в текущем году их общий уровень будет примерно на 10% ниже 2013 года, и «рассчитывать на акцентированный экономический рост отраслей (сфера услуг и розничная торговля), которые преимущественно зависят от конечного потребительского спроса, крайне затруднительно», — заключил он.