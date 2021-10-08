Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ на портале правовой информации.

Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Также стоимость не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова заявила «Коммерсанту», что изменения важны для подрядчиков, поскольку «фактически спасут [их] от работы в убыток и риска банкротства». По словам директора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирины Генцлер, контракты, рассчитанные на выполнение в последующих годах, заключаются по нынешним ценам, и, когда капремонт подорожает, регионам придется либо сокращать объемы работ, либо увеличивать размеры взносов и изыскивать средства.

С предложением учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте выступил замглавы Минстроя Максим Егоров. По словам чиновника, стало «действительно тяжело» из-за того, что в некоторых регионах «ни разу» не поднималась плата за капитальный ремонт, при этом стоимость стройматериалов растет.

Рост цен на стройматериалы начался осенью 2020 года, тогда особенно заметно подорожали металлопрокат и арматура. По данным Росстата, в первый месяц лета текущего года стройматериалы стали наиболее сильно дорожающей категорией среди непродовольственных товаров. Их стоимость выросла на 5,1% к июню и на 30% год к году. В июле рост цен продолжился. В частности, обрезные доски подорожали на 13,9%, древесно-стружечные плиты — на 10,5%, металлочерепица — на 7,4%.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что с начала года получила более 600 жалоб на рост стоимости стройматериалов. Ведомство вместе с Федеральной налоговой службой решило организовать проверки на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, а также цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.



В августе Минстрой разработал механизм изменения стоимости госконтрактов при росте цен на стройматериалы. Он коснется только контрактов, заключенных до 1 июля. Пересмотр стоимости возможен только в отношении пока не реализованных объемов строительства.