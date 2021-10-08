Райффайзенбанк с 8 октября повысил доходность вклада «Фиксированный».

Процентные ставки составляют теперь 5—5,5% годовых (ранее — 3,5—5%). Срок размещения средств — от 91 до 730 дней. Минимальная сумма размещения составляет 50 тыс. рублей, максимальная — 40 млн рублей.

Пополнение счета и расходование средств не предусмотрены. Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно на текущий счет либо капитализируются по выбору клиента. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Оформить вклад можно в отделении банка, а также через интернет-банк или мобильное приложение.