Банк «Зенит» повысил доходность по вкладам, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 7,5% годовых, в долларах — 0,2% годовых.



Клиенты могут открыть депозит «Доход в ЗЕНИТе» по ставке 7,5% годовых на срок 700 дней. При досрочном снятии денежных средств в период с 351-го по 699-й день действует ставка 6% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

По вкладу «Баланс» теперь максимальная ставка составит 7,25% годовых (с учетом опции капитализации процентов и надбавок по депозиту). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 400 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет.



Депозит «Высокий доход» в рублях доступен по ставке до 6,75% годовых и в долларах — по ставке до 0,2% годовых. Для размещения денежных средств достаточно 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов США. Срок действия вклада — от одного месяца до трех лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Доходность по депозиту «Пополняемый доход +» также выросла. Максимальная ставка составляет 6% годовых для сбережения в рублях и 0,1% годовых — в долларах. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов США. Открыть вклад можно на срок от трех месяцев до двух лет. Предусмотрены пополнение и пролонгация депозита.

Для клиентов старшего возраста действует вклад «Пенсионный». Максимальная ставка также выросла до 4,75% годовых. Открыть счет можно на сумму от 1 рубля на срок 367 дней. Депозит предусматривает возможность пополнения и частичного снятия денежных средств, ежемесячную капитализацию и автоматическую пролонгацию. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет, карту или вклад.