Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Райффайзенбанк повысил доходность вклада «Фиксированный». Процентные ставки составляют теперь 5—5,5% годовых. Срок размещения средств — от 91 до 730 дней. Минимальная сумма размещения составляет 50 тыс. рублей. Пополнение счета и расходование средств не предусмотрены. Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно на текущий счет либо капитализируются по выбору клиента. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Московский Индустриальный Банк улучшает условия накопительных счетов. Существенно увеличится доходность (максимум на 0,5 процентного пункта) накопительного счета «Доверие в плюс». Ставки варьируются в зависимости от минимальной суммы остатка на счете за расчетный месяц. Максимальная ставка по накопительному счету «Будь в плюсе» теперь составляет 5,5% годовых при условии остатка на счете в течение расчетного периода не менее 50 тыс. рублей. До 31 октября 2021 года в МИнБанке действует акция «Сезон комфорта», в рамках которой новые клиенты могут открыть накопительный счет «Будь в плюсе» с повышенной процентной ставкой (до 6% годовых).

Банк «Национальный Стандарт» увеличил процентные ставки по вкладам «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн» до 6,8% и 6,7% соответственно. Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» составляет от 4,9% до 6,2% годовых, по вкладу «Сберегательный стандарт» — от 4,55% до 6,2% годовых. По вкладу «Универсальный стандарт» при открытии в офисах банк расширил пороговые значения (неснижаемый остаток). Так, вклад открывается на срок 190 и 370 дней с неснижаемым остатком от 5 тыс. рублей, от 30 тыс., от 100 тыс. и от 1,5 млн с ежемесячной капитализацией процентов. На сроки 190 и 370 дней при сумме от 5 тыс. рублей ставки составят 4,55% и 4,7% соответственно, от 30 тыс. — 5,05% и 5,2%, от 100 тыс. — 5,15% и 5,25%, от 1,5 млн — 5,25% и 5,4% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Союз» ввел вклад «Высокий процент». Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Сроки размещения составляют 367 и 550 дней. Процентные ставки при оформлении в отделении — 6,75% и 7,1%, через интернет-банк — 6,95% и 7,3% годовых соответственно. Для клиентов, которые ранее не обслуживались в банке и/или не имели действующих срочных вкладов в течение 30 дней до даты оформления нового депозита, процентная ставка при открытии вклада в отделениях увеличивается на 0,5 п. п. При условии ежемесячной капитализации процентов эффективная ставка при сроке 550 дней составит 8,03% годовых.

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов для физических лиц. Изменения коснулись сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 8,5% по депозиту «Двойная выгода», 7,8% — «Дорога к цели», 7,2% — «Отличный старт», 6,8% — «Главная дорога» (условия последнего вклада предусматривают выплату процентов в начале или конце срока по выбору клиента).

Промсвязьбанк повышает доходность депозитов для физических лиц. Вклад «Весомый процент» открывается на 250 дней и разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя ставка. В первые 50 дней клиент получит доход до 8% годовых, при этом имея возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период с 51-го по 100-й день составит 7% годовых, со 101-го по 250-й — 5,75%. По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность увеличена до 7,2% годовых. По депозиту «Мой доход» максимальная ставка выросла до 6,75% годовых, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 5,6%, по депозиту с опциями пополнения и частичного снятия средств «Мои возможности» — до 5,35%. Также ПСБ предлагает вклад «Сильная ставка» с доходностью до 7,1%, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Солид Банк ввел новый вклад «100 дней». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на 100 дней. Процентная ставка — 6,9% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

Банк «Санкт-Петербург» в честь своего дня рождения с 4 по 10 октября проводит неделю распродаж. В частности, в этот период клиенты банка могут оформить вклад «Счастливая неделя online» со специальными процентными ставками от 6% до 7% годовых и минимальной суммой вложения 10 тыс. рублей. Вклад можно оформить на сроки от полугода до трех лет. Ставки составят: на срок 181 день — 6% годовых, 367 и 548 дней — 6,5% годовых, 1 097 дней — 7% годовых.

Банк «Зенит» повысил доходность сезонных вкладов. Депозит «Доход в ЗЕНИТе» можно оформить по ставке 7% годовых на 700 дней. При досрочном расторжении договора с 351-го дня действует ставка 5% годовых. Для открытия достаточно 30 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При открытии вклада «Баланс» в мобильном приложении «Зенит Онлайн» ставка составит 6,77% годовых (при капитализации процентов). Такая же ставка действует для пенсионеров или при покупке коробочных продуктов в случае обращения в офис банка.