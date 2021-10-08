Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Московского Кредитного Банка до уровня «ruА+» со «стабильным» прогнозом. Соответствующий релиз размещен на сайте агентства.

В «Эксперт РА» пояснили, что к повышению рейтинга привел пересмотр оценки корпоративного управления вследствие успешного прохождения банком неблагоприятной рыночной конъюнктуры на фоне пандемии коронавируса, что выразилось в поддержании приемлемого качества активов и комфортной рентабельности в 2020—2021 годах. Кроме того, агентством во внимание было принято повышение уровня абсорбции потенциальных убытков банком как за счет способности МКБ к генерации капитала, так и за счет привлечения капитала на облигационном рынке.

При этом установленный рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, адекватными оценками достаточности капитала и корпоративного управления, приемлемыми оценками рентабельности и качества активов, удовлетворительной оценкой ликвидной позиции. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки МКБ со стороны федеральных органов власти в связи со статусом системно значимой кредитной организации.

Как пояснили аналитики агентства, умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена значимыми конкурентными позициями банка в сегменте корпоративного кредитования. Помимо этого, МКБ предоставляет услуги расчетного обслуживания для крупного бизнеса, в том числе стратегически значимых предприятий, что также подтверждает весомую роль банка на федеральном уровне. Агентство отмечает приемлемый уровень диверсификации доходов по источникам, а уровень концентрации операций на связанных сторонах оценивает как приемлемый.

Эксперты отметили адекватный уровень достаточности капитала и приемлемую способность банка к его генерации, а также приемлемое качество активов. Их основа по-прежнему сформирована операциями обратного РЕПО, обеспеченными ценными бумагами высоконадежных эмитентов, а также портфелем корпоративных кредитов. По МСФО корпоративный кредитный портфель МКБ до вычета резервов за первое полугодие 2021 года вырос на 16%, при этом агентством отмечается снижение доли проблемных ссуд в корпоративном кредитном портфеле банка. Для корпоративного портфеля характерна повышенная отраслевая концентрация (на 1 июля 2021 года доля крупнейшей отрасли составила около 32% корпоративных кредитов, доля трех крупнейших отраслей — около 65%).

«Пересмотр оценки корпоративного управления и стратегии с удовлетворительной на адекватную обусловлен сохранением банком комфортного уровня рентабельности, качества активов и запаса по капиталу на протяжении 2020—2021 годов. Вместе с этим агентство позитивно отмечает высокий уровень интеграции принципов устойчивого развития в корпоративное управление банка. Так, банк располагает стратегией в области устойчивого развития до 2023 года, выполнение которой контролируется соответствующим комитетом с целью соблюдения утвержденных KPI, а также внедрил ESG-оценку заемщиков и привлек финансирование, привязанное к ESG-показателям», — говорится в комментарии агентства. В то же время в «Эксперт РА» указали, что давление на рейтинговую оценку оказывает сложная структура собственности банка и аффилированных с ним структур.

Аналитики отмечают, что на горизонте до 2023 года фокус развития МКБ, помимо умеренных темпов роста корпоративного кредитования, будет направлен на увеличение доли розничного сегмента в структуре операционного дохода с 20% до 25%, в том числе за счет ипотечного кредитования, а также на повышение уровня диджитализации бизнеса и операционной эффективности. Кроме того, в рассматриваемом периоде банк намерен за счет развития трансакционного бизнеса увеличить долю комиссионного дохода в общих доходах с 21% до 30%.