МТС Банк повысил максимальную процентную ставку по карточным и накопительным счетам до 5,75%. Об этом в пятницу объявили в кредитной организации.
Как отмечается в релизе, банк «повышает максимальную ставку до 5,75% годовых по карточным и накопительным счетам на остаток собственных средств для дебетовых карт линейки «МТС Деньги» и карт линейки «MTS Cashback», а также для зарплатных карт и продуктов private banking. Банк начисляет проценты за каждый день размещения средств на счете и выплачивает ежемесячно».
Как следует из материалов банка, накопительный счет создается клиенту автоматически при оформлении карты.
Максимальная ставка по картам «МТС Деньги» и «MTS Cashback» увеличена до 5,75% с 5,5% годовых. Доход по повышенной ставке начисляется на сумму до 300 тыс. рублей при условии неснижаемого ежедневного остатка от 10 тыс. рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму от 300 тыс. рублей включительно банк начисляет 3,25% годовых (уточним, что до изменений эта ставка составляла 3%).
В рамках продуктов private banking предусмотрено начисление дохода на остаток по картам Visa Infinite Grace и World Elite Mastercard в сумме до 1 млн рублей по ставке 5,75%, свыше 1 млн — по ставке 3,25% годовых. В банке уточняют, что оформить пакет услуг «МТС Банк Private» можно, в частности, в его премиальном офисе в Москве по адресу: ул. Большая Садовая, д. 10.
Клиенты могут производить операции пополнения и совершать переводы с накопительного и карточного счета на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|до 3,75%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 5%
|0 - 790
|нет
|
Лиц.№ 2590