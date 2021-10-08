МТС Банк повысил максимальную процентную ставку по карточным и накопительным счетам до 5,75%. Об этом в пятницу объявили в кредитной организации.

Как отмечается в релизе, банк «повышает максимальную ставку до 5,75% годовых по карточным и накопительным счетам на остаток собственных средств для дебетовых карт линейки «МТС Деньги» и карт линейки «MTS Cashback», а также для зарплатных карт и продуктов private banking. Банк начисляет проценты за каждый день размещения средств на счете и выплачивает ежемесячно».

Как следует из материалов банка, накопительный счет создается клиенту автоматически при оформлении карты.

Максимальная ставка по картам «МТС Деньги» и «MTS Cashback» увеличена до 5,75% с 5,5% годовых. Доход по повышенной ставке начисляется на сумму до 300 тыс. рублей при условии неснижаемого ежедневного остатка от 10 тыс. рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму от 300 тыс. рублей включительно банк начисляет 3,25% годовых (уточним, что до изменений эта ставка составляла 3%).

В рамках продуктов private banking предусмотрено начисление дохода на остаток по картам Visa Infinite Grace и World Elite Mastercard в сумме до 1 млн рублей по ставке 5,75%, свыше 1 млн — по ставке 3,25% годовых. В банке уточняют, что оформить пакет услуг «МТС Банк Private» можно, в частности, в его премиальном офисе в Москве по адресу: ул. Большая Садовая, д. 10.



Клиенты могут производить операции пополнения и совершать переводы с накопительного и карточного счета на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.