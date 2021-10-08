В Санкт-Петербурге временно прекращено взимание платы с автовладельцев за пользование платным парковочным пространством из-за отзыва лицензии у московского Объединенного Резервного Банка, который обеспечивал прием платежей. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте городской администрации Санкт-Петербурга.

«В связи с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного Резервного Банка, который обеспечивает прием платежей в зоне платной парковки, взимание платы за пользование платным парковочным пространством временно не осуществляется», – говорится в сообщении горадминистрации Санкт-Петербурга.

Комитет по транспорту горадминистрации предупредил, что до окончания регламентных работ штрафы за неоплату парковки выноситься не будут.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного Резервного Банка (Орбанк, Москва, регистрационный номер 937) 8 октября 2021 года.

По информации ЦБ, Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем к кредитной организации в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры регулятора, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Также банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.