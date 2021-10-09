Несмотря на рост нефтяных котировок, российской валюте до конца года вряд ли удастся укрепиться ниже 70 рублей за доллар, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, более реалистичные ожидания — 71—75 рублей за доллар.

Рубль в последние пару дней укрепился к доллару до уровней июля 2020 года, переместившись в коридор 71—72 рубля за доллар, чему способствуют высокие цены на нефть. «Поддержку рублю оказывает энергетический кризис в Европе на фоне роста цен на газ до исторических максимумов. Помимо этого, общий фон на глобальных рынках стал менее напряженным после того, как демократы и республиканцы договорились о повышении потолка госдолга США. Это повысило аппетит к риску среди инвесторов, что привело к укреплению валют развивающихся рынков, в том числе и рубля», — поясняет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

При этом в июле прошлого года стоимость нефти Brent едва превышала 43 доллара за баррель, а доллар стоил столько же, сколько и сейчас. По отношению к евро рубль сейчас оценен так же, как и летом 2020 года, — на уровне 82—83 рублей за евро. Тем самым справедливая стоимость рубля по отношению к доллару при таких ценах на нефть должна была бы находиться в пределах 65—67 рублей за доллар и 75—77 рублей за евро, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Но, несмотря на такую недооценку российской валюты, эксперты сомневаются в возможности укрепления рубля в этом году до следующей существенной поддержки в районе 68 рублей, и тем более — до уровней января 2020 года в 60 рублей за доллар.

Когда в последний раз цены на нефть поднимались выше 83 долларов за баррель (в октябре 2018 года), доллар торговался немногим выше 65 рублей. Сейчас же главным препятствием для рубля выступает бюджетное правило и покупка валюты Минфином РФ, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. В ближайшие месяцы Минфин продолжит покупать валюту в рамках бюджетного правила, забирая с валютного рынка около 4—5 млрд долларов в месяц, подсчитали в Совкомбанке.

Тем самым даже при дальнейшем росте стоимости нефти рубль будет встречать сильное сопротивление вблизи 70 рублей за доллар, полагает Кравченко. «А вот при развороте котировок вниз, а коррекция на рынке нефти зреет уже давно, ослабление рубля будет происходить гораздо более быстрыми темпами, так как этому будет способствовать не вполне благоприятная конъюнктура на внешних рынках», — добавляет он.

Дополнительным фактором, мешающим укреплению отечественной валюты, является рост доходности гособлигаций США, который негативно сказывается на долговых рынках развивающихся стран, включая Россию. Против рубля выступает и укрепление доллара на мировом рынке.

«Американская валюта укрепляется уже на протяжении нескольких дней на фоне ожиданий инвесторов относительно того, что ФРС в скором времени может объявить о начале сворачивания масштабной программы покупки активов из-за роста занятости в стране. Это, в свою очередь, подтолкнет доходность по американским гособлигациям вверх, что приведет к повышенному спросу на доллар для инвестиций в эти облигации под более весомый процент», — поясняет Маслов из ФГ «Финам».

До тех пор пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявит о полной победе над эпидемией коронавируса, рубль не вернется на докризисные значения, считает Мильчакова из ИАЦ «Альпари», а значит, говорить об укреплении рубля до 68 рублей за доллар и тем более до 60 рублей пока рано.



Для движения рубля ниже 70 рублей за доллар необходим и существенный приток иностранного капитала в российские облигации, добавляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Однако с учетом высокого уровня инфляции в этом квартале такого не ожидается, уверен он.

Чтобы возможность укрепления рубля до 60 рублей за доллар приблизилась к реальности, совокупность вышеперечисленных факторов должна также включать более сильный рост цен на нефть — вплоть до 100 долларов за баррель, а также заметное снижение геополитических рисков, добавляет инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Григорий Жирнов.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», в конце осени — начале зимы при сохранении нефти Brent на уровне 75—85 за баррель и относительного затишья на геополитическом фронте есть шанс увидеть доллар на уровне 70,5—72 рублей. Уровни вблизи 70 рублей за доллар видятся предельными для укрепления рубля в ближайшие месяцы, полагают эксперты.



Фундаментальной поддержкой российской валюты может послужить продолжение цикла повышения ключевой ставки ЦБ, поясняет инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Также во второй половине месяца поддержку рублю окажет налоговый период и повышенные выплаты экспортеров в бюджет, добавляет Васильев из Совкомбанка.

По оценкам «Финама», в среднесрочной перспективе доллар останется на уровнях 71,5—74 рублей в связи с тем, что рано или поздно цены на нефть и газ скорректируются для большего баланса на рынке, что приведет к ослаблению национальной валюты.

На конец 2021 года эксперты Совкомбанка ожидают доллар в диапазоне 72—75 рублей, а евро — 82—85 рублей. Базовый целевой диапазон «Фридом Финанса» на конец года — 72—75 рублей за доллар и 84—89 рублей за евро. Более позитивный прогноз у «ВТБ Мои инвестиции», там к концу этого года ожидают доллар на уровне 71 рубля.