Альфа-Банк назвал ошибкой рекламный пост, где людей с избыточным весом назвали «жиробасами», и удалил его. Об этом РБК рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли», — сказали в банке, уточнив, что совершивший ошибку редактор не понесет наказания.

Ранее Альфа-Банк в одной из своих соцсетей анонсировал шоу на YouTube «Весогонка», участникам которого было предложено заключить пари, кто сбросит больше килограммов за полтора месяца. Победитель получит 1 млн рублей, а проигравший — пожизненное клеймо «жиробас», указывалось в рекламе. Внимание на этот пост, в частности, обратил портал RuPosters. На момент публикации эта реклама уже была удалена.

В марте этого года Альфа-Банк сообщил о найме на работу музыканта Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн. Тогда в пресс-службе кредитной организации рассказали, что специально под него была создана должность директора по работе с молодежью. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться о результатах», — заявлял тогда директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Однако спустя месяц после появления информации о делах в отношении музыканта по статьям о пропаганде наркотиков в банке сообщили, что тот не является его сотрудником. «Новость о том, что он наш сотрудник, — это не более чем рекламный ход», — поясняли там.