В Челябинвестбанке стартовала акция «Подними кэшбэк» Клиенты, впервые заказавшие карту Mastercard Platinum, будут получать кэшбэк 7% за покупки в аптеках, кино, такси и на АЗС, совершенные до 31 января 2022 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кэшбэк нового уровня будет начисляться в пределах общей суммы 3 тыс. рублей в месяц. На остальные категории покупок кэшбэк составит 1%.

После окончания акции за покупки в аптеках, кино, такси и на АЗС кэшбэк будет начисляться в размере 3% от суммы.

Для участия в акции нужно заказать карту через онлайн-заявку или в любом удобном подразделении Челябинвестбанка до 31 января 2022 года.

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Самые популярные дебетовые карты с cash back

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