Банк «Открытие» предлагает своим клиентам новый рублевый вклад «Надежный партнер». Его ставка на 0,2 процентного пункта выше, чем у стандартного вклада «Надежный», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Вклад «Надежный партнер» могут открыть клиенты, которые за последние три месяца получали заработную плату на банковскую карту по тарифу «Opencard Зарплатная», активировали банковскую карту с тарифом «Opencard Зарплатная» или получали зачисления пенсии из Пенсионного фонда РФ на банковскую карту по тарифу «Opencard», «Opencard Зарплатная» НПС «Мир».

При заключении договора клиент выбирает способ выплаты процентов: единовременно за весь срок — в день размещения средств или в последний день действия вклада. Также возможна ежемесячная выплата процентов в число месяца, соответствующее дате открытия вклада.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов, выбранного клиентом. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 6,7% годовых, с выплатой процентов ежемесячно — 6,33%, с выплатой процентов в начале срока — 5,95% (при размещении на срок 730 дней).

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Возможность пополнения или частичного снятия средств не предусмотрена.

Вклад «Надежный партнер» можно оформить как в офисе, так и в удаленных каналах банка.