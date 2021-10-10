Банк России может повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,25% уже на следующем заседании 22 октября, прогнозируют аналитики Bloomberg. На фоне задержек со сбором урожая и глобального роста цен на продукты инфляция в стране ускорилась до максимума за последние пять лет, отмечают они.



«Устойчивый спрос и растущие инфляционные ожидания останутся серьезной угрозой даже после восстановления предложения. Вероятно, в этом месяце политики решат ужесточить монетарную политику еще на 50 базисных пунктов, чтобы восстановить контроль. Если ценовое давление останется высоким, может последовать дальнейший рост [ставки]», — отметил эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4%, установив новый пятилетний рекорд. Основное воздействие на нее оказало «нетипичное для данного месяца удорожание плодоовощной продукции в условиях сдвига сезона сбора культуры, а также сезонное удорожание огурцов и помидоров», отметили в Минэкономразвития.

К концу 2022 года ключевая ставка в России, согласно прогнозу аналитиков Bloomberg, будет составлять 6%.



Напомним, Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще четыре раза: в апреле, июне, июле и сентябре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,5 п. п., с 13 сентября она составляет 6,75%.