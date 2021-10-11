📰 Производство водорода может позволить российской энергосистеме снизить оптовые и розничные цены на электроэнергию, пишут «Известия» . Речь о создании новых энергоемких предприятий по его выпуску и распределении затрат на содержание генерирующих мощностей страны среди большего числа потребителей. Эту оценку ассоциации «НП Совет рынка» по развитию рынка поддержали в Минэнерго. Там отметили, что экспорт водорода из России может составить до 200 тыс. тонн в 2024 году, а это, по словам экспертов, потребует новых мощностей. В итоге они позволят экономить оптовым покупателям с каждого кВтч от 2 до 10 копеек, что в целом сопоставимо со снижением затрат на 4–6%, подсчитали эксперты. В Минэнерго добавили, что величина снижения будет существенно зависеть от того, необходимо ли будет строить дополнительную генерацию, сетевую инфраструктуру, а также от величины потребления для производства водорода.

📰 Стремительный рост долговых обязательств большинства экономик в 2020–2021 годах — не столько отдельное событие, сколько неожиданное продолжение долговых бумов, спровоцированных мировым кризисом 2008–2009 годов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследователей Всемирного банка. Принципиально новой реальности в результате роста мирового долга в 2020 году на 13 процентных пунктов, до 97% мирового ВВП, аналитики — Айхан Косе, Франциска Онсорже и Наотака Сугавара, опубликовавшие работу с оценкой «COVID-долгового бума» в этом контексте, не видят: пандемия лишь несколько ослабит позитивные аспекты явления и только для немногих заемщиков 2020–2021 годов поставит вопрос об альтернативных стратегиях финансирования роста. При этом авторы отмечают, что с «нефтяного кризиса» 1970-х этот «долговой бум» — крупнейший, накопление долга сейчас идет максимально быстро.

📰 Международные инвесторы рекордными за полгода темпами наращивают вложения на российском рынке акций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BCS Global Markets (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR). Иностранные инвесторы вложили за неделю, закончившуюся 6 октября, в российские акции 130 млн долларов. Это в шесть с половиной раз выше объема инвестиций неделей ранее и максимальный недельный результат с конца марта. Если полгода назад основные привлечения шли через глобальные фонды, то в этот раз доминировали страновые фонды. Чистые притоки в такие фонды по итогам минувшей недели составили 70 млн долларов, это максимум с середины марта. Нерезидентов привлекает сырьевая ориентация российского рынка, который выигрывает от бурного роста цен на нефть и газ. Большая часть средств поступила в акции компаний нефтегазового сектора, но интерес отмечается к СберБанку и производителям удобрений.



📰 Вложения российских НПФ в акции на конец III квартала превысили 190 млрд рублей (6,4% от суммарного портфеля НПФ), увеличившись за три месяца на 6,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчет на основе оперативной информации НПФ по структуре их активов, купленных на средства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). На данный момент со средствами ОПС работают 28 фондов. После планируемого объединения ряда фондов группы «Регион»-«Россиум» их может остаться лишь 24. Инвестиции в эти долевые инструменты и в абсолютных, и в относительных показателях последний раз были выше только на конец первого полугодия 2019 года — 201,5 млрд рублей (7,4%). Среди причин — ухудшение конъюнктуры рынка облигаций и рост акций. Однако эксперты предупреждают, что «в системе накапливаются риски», рекомендуя НПФ использовать акции как спекулятивный, а не долгосрочный инструмент инвестиций.



📰 С начала года средняя цена подержанного автомобиля на российском рынке выросла на 20,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авто.ру». При этом только за сентябрь средняя цена увеличилась на 7,5%. Оценки сходятся с данными «Авито Авто», по которым медианная цена по объявлениям по итогам сентября выросла на 23,7% к концу прошлого года, составив 494,9 тыс. рублей. «Автостат» оценивает рост в 22%, а среднюю цену на подержанные автомобили в сентябре — в 688 тыс. рублей. Причем рост цен наблюдался как для наиболее востребованных на этом рынке трехлетних автомобилей (в среднем на 11%), так и для предложений возрастом до пяти лет (на 15%). Этому способствуют растущий с каждым днем, по словам дилеров, дефицит новых автомобилей, а также тот факт, что многие владельцы отказываются от продажи собственного автомобиля из-за высоких цен на новые.



📰 Российская валюта с начала 2021 года «продавила» американскую на 2,2% и дала масштабный рост к евро на 7,8%, рассказал «Российской газете» старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. По его словам, это разительно отличается от 2020 года, когда за аналогичный период (январь — сентябрь) рубль к доллару потерял 26,5%, а к евро — 31,2%. Однако, как отметил эксперт, достигнутые на прошлой неделе уровни (71,68 к доллару) очень близки к непробиваемой зоне поддержки 70,5—71,5 за «американца», потому потенциал дальнейшего укрепления российской валюты выглядит достаточно ограниченным — 1—2%. Если исходить из таких предпосылок, то, говоря о перспективах рубля до конца 2021 года, стоит начинать рассматривать сценарии разворота с последующим ослаблением российской валюты, уверен Розман.

