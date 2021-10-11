В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума, пишет «Коммерсант» . Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты.

ЦБ 8 октября опубликовал данные, из которых следует, что средневзвешенные ставки по кредитам населению на срок более одного года (на их долю приходится 97,4% ссуд, выданных за август) в августе выросли до 10,79% c 10,75%. Это максимальное значение с начала года, однако оно меньше, чем в 2020-м (на максимуме достигали 12,37%). Краткосрочные кредиты на срок до года подорожали на 0,37 п. п., до 14,19%.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, ставки по потребкредитам постепенно возвращаются к уровням 2019 года, и эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы с учетом ожидаемого повышения ключевой ставки и дальнейшего удорожания фондирования.

Причем, добавил эксперт, нужно принимать во внимание, что средние ставки не отражают реальную стоимость кредита, не учитывают дополнительные платные услуги типа страхования от несчастного случая. Между тем банки, отметил Доронкин, в последнее время заметно нарастили долю таких услуг в стоимости кредита: «Это особенно заметно по динамике ставок по кредитам свыше одного года — они обеспечивают основной прирост портфелей, при этом ставки по ним растут медленно».

Ситуация с дополнительными платежами уже привлекла внимание Банка России, который хочет обязать банки включать их в показатель полной стоимости кредита. Опрошенные эксперты ожидают дальнейшего роста ставок. «Дополнительным драйвером может стать продолжение цикла повышения ключевой ставки. Кроме того, средняя стоимость кредитов может вырасти при появлении реального эффекта от мер по охлаждению рынка и по мере снижения выдач», — считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, уточнив, что по среднесрочным (от года до трех лет) потребительским кредитам можно ожидать роста средневзвешенных ставок на 1–2 п. п., особенно если продолжится повышение ключевой ставки.

При прогнозируемом росте ключевой ставки до 7–7,25% (сейчас 6,75%) в сегменте розничного банковского кредитования средневзвешенные ставки, по его словам, могут вырасти в среднем до 9,5% по ипотеке с нынешней 7,78%, до 14,5% по автокредитованию (сейчас 10,41–13,10%), по потребительскому кредитованию — до 11,5–16,5% c нынешних 10,79–14,19%.