Стоимость биткоина в понедельник утром поднималась выше 57 тыс. долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10:52 мск рос в цене на 2,1% — до 56,78 тыс. долларов. Минутами ранее цена составила почти 57,05 тыс. долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал до 56,8 тыс. долларов. На 11:20 мск его стоимость составила 56,7 тыс. долларов, что выше на 1,93% за 24 часа и на 18,65% выше, чем неделю назад.