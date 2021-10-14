VI Всероссийский кейс-форум по улучшению банковских процессов «Архитектура бизнес-процессов банка — 2021» состоится 2—3 декабря 2021 года. Форум объединит ведущих банковских экспертов, чтобы проанализировать возможности и способы эффективно настроить процессы по ускорению внедрения цифровой трансформации, подходы, культуру компании для достойного ответа новым вызовам рынка. Участники встречи смогут пообщаться и поделиться своим опытом с лидерами отрасли.

Ключевые вопросы форума:

Новые вызовы и пути развития банковских процессов.

Как собрать команду улучшения бизнес-процессов в 2021—2022 годах?

Как достичь синергии между процессами, проектами и подразделениями?

Как всесторонне посчитать бизнес-процессы банка?

Как достичь бесперебойности бизнес-процессов?

Как оцифровать и модернизировать обслуживание клиентов?

Как переформатировать физическое обслуживание клиентов?

Среди спикеров:

старший вице-президент по IT и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс Кредит» Денис Сотин;

заместитель президента — председателя правления, член правления Почта Банка Павел Тулубьев;

руководитель дирекции процессного управления банка «Уралсиб» Максим Сарычев;

директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков;

начальник управления организационного развития и процессного менеджмента департамента корпоративного развития Россельхозбанка Ольга Галун;

старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «ФК Открытие» Наталья Смирнова;

руководитель дирекции повышения эффективности Альфа-Банка Анастасия Изыкова.

Зарегистрироваться для участия можно здесь .