VI Всероссийский кейс-форум по улучшению банковских процессов «Архитектура бизнес-процессов банка — 2021» состоится 2—3 декабря 2021 года. Форум объединит ведущих банковских экспертов, чтобы проанализировать возможности и способы эффективно настроить процессы по ускорению внедрения цифровой трансформации, подходы, культуру компании для достойного ответа новым вызовам рынка. Участники встречи смогут пообщаться и поделиться своим опытом с лидерами отрасли.
Ключевые вопросы форума:
- Новые вызовы и пути развития банковских процессов.
- Как собрать команду улучшения бизнес-процессов в 2021—2022 годах?
- Как достичь синергии между процессами, проектами и подразделениями?
- Как всесторонне посчитать бизнес-процессы банка?
- Как достичь бесперебойности бизнес-процессов?
- Как оцифровать и модернизировать обслуживание клиентов?
- Как переформатировать физическое обслуживание клиентов?
Среди спикеров:
- старший вице-президент по IT и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс Кредит» Денис Сотин;
- заместитель президента — председателя правления, член правления Почта Банка Павел Тулубьев;
- руководитель дирекции процессного управления банка «Уралсиб» Максим Сарычев;
- директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков;
- начальник управления организационного развития и процессного менеджмента департамента корпоративного развития Россельхозбанка Ольга Галун;
- старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «ФК Открытие» Наталья Смирнова;
- руководитель дирекции повышения эффективности Альфа-Банка Анастасия Изыкова.
Зарегистрироваться для участия можно здесь.