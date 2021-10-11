Росбанк повысил ставку по сберегательному счету «#Акционный», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В Росбанке уточнили, что сберегательный счет со ставкой 7,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов могут оформить новые клиенты, а также те, кто открыл счет в течение последних двух месяцев. Единая процентная ставка 7,5% по сберегательному счету «#Акционный» действует до конца марта 2022 года с единственным ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей.

Среди преимуществ нового предложения в Росбанке называют удобство автоматического пополнения счета, ежемесячные выплаты, фактический расчет процентов на ежедневной основе, а также возможность снятия средств и пополнения счета без потери процентов.

Сберегательный счет «#Акционный» доступен к открытию как в дополнительном офисе банка, так и онлайн.