Промсвязьбанк совместно с международной платежной системой Visa 11 октября 2021 года запустил карту Visa Signature Orange Premium Club для участников премиальной программы ПСБ Orange Premium Club, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке уточнили, что клиент может оформить как кредитную, так и дебетовую карту. Обе карты предусматривают две опции кэшбэка на выбор.

По опции «До 2% на все покупки» клиент получает кэшбэк до 2% с любых покупок в самых востребованных категориях трат: покупки в супермаркетах и магазинах одежды, оплата счетов в кафе и ресторанах, приобретение бытовой техники и т. д. При выборе второй опции клиент сможет возвращать на карту 10% за покупки в любимой категории при тратах на сумму от 80 тыс. рублей в месяц и 5% в другой категории при покупках на сумму от 10 тыс. рублей.

Кроме того, ПСБ запускает специальную акцию для тех, кто оформит карту Visa Signature Orange Premium Club и подключит бонусную опцию «До 2% на все покупки». Этот кэшбэк можно увеличить до 5%: достаточно оплачивать покупки с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Garmin Pay на общую сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма кэшбэка по акции составляет 10,5 тыс. рублей в месяц. Акционное предложение действует до 31 декабря 2021 года.

И кредитная, и дебетовая карта Visa Signature Orange Premium Club выпускаются и обслуживаются бесплатно. Заказать карту можно через сайт банка, кол-центр или персонального менеджера, а получить — в любом отделении банка, через персонального менеджера или заказать курьерскую доставку.

Участникам программы Orange Premium Club предоставляются дополнительные привилегии: персональное обслуживание, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование при выезде за рубеж, специальные предложения для держателей карт Visa.