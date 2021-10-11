Полностью отказались от наличных 10% россиян, показало исследование Райффайзенбанка. Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчеты – это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% – более безопасными.

По данным опроса, стимулом к отказу от наличных для 23% опрошенных стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты. Почти столько же (21%) перестали платить наличными, когда завели карту с кэшбэком. Ради снижения эпидемиологических рисков во время пандемии на электронные платежи перешли 10%, такая же доля (10%) отказалась от наличных с запуском СБП, когда появилась возможность выполнять переводы по номеру телефона без комиссии. При этом треть опрошенных (34%) и вовсе не заметили, как это произошло.

«Мы наблюдаем растущий интерес клиентов ко всем формам цифрового взаимодействия с банком. Клиенты получают онлайн 76% кредитов и так же онлайн открывают почти 80% накопительных счетов и депозитов. Половина всех обращений в службу поддержки банка поступает через каналы чатов, а не по телефону. Технологии дают преимущества и в контроле платежей: в мобильном банке можно удобно следить за ежемесячными расходами, настраивать регулярные платежи, получать специальные предложения на основе истории трансакций», – прокомментировал управляющий директор, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Виталий Лавринец.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 2 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 70 лет. Большинство респондентов (72%) работают по найму, 8% – самозанятые, 4% развивают собственный бизнес, остальные 16% – не работают.