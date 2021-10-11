Населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году, россияне могут определить самостоятельно в ходе голосования на портале «Госуслуги». Об этом говорится в пресс-релизе Минцифры.

По сообщению министерства, чтобы деревня, поселок, аул и другие населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале «Госуслуги» до 15 ноября 2021 года. В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать Ф. И. О., адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

Через два месяца сайт «Госуслуги» опубликует список из 2 тыс. населенных пунктов, которые будут подключены к Интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а к 2024 году их количество увеличится до 30%.

Для реализации функционала голосования на портале госуслуг используется платформа обратной связи (ПОС), которая позволяет в сжатые сроки собирать обратную связь от граждан, оперативно учитывать результаты голосования. Весной 2021 года через портал госуслуг и платформу обратной связи россияне уже оставляли предложения по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией «Ростелеком» с 2014 года. С 2022 года к оказанию универсальных услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя приступает компания «Миранда-медиа». В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к Интернету и услугам телефонной связи. Всего до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.