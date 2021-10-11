🔹 ЦБ добавил «Тинькофф» в список системно значимых банков. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, пояснили в Центробанке. Всего в перечень теперь входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

🔹 Новая сторублевая купюра появится к концу 2022 года. Эскизный проект модифицированной банкноты утвержден, в следующем году планируется изготовить ее и выпустить в обращение. При этом насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно. В последующие годы новые и сейчас используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других банкнот.

🔹 Центробанк оценил повышение средних ставок по банковским вкладам в августе. Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в августе 2021 года как в месячном, так и в годовом сопоставлении.

🔹 Минстрой спрогнозировал сроки стабилизации цен на жилье. Как считают в ведомстве, цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода. К середине 2022 года баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в крупных городах придет к равновесию, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, уточнив, что стабилизации цен будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

🔹 Fingram: что нужно знать об индивидуальных пенсионных баллах. Все знают, что каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах, которые влияют на пенсию. А вот сколько их нужно, как рассчитать и что с ними делать — в новом выпуске Fingram.