Вологодский городской суд вынес приговор в отношении Натальи Норимовой и Ивана Мелкова, которые признаны виновными в пособничестве в растрате средств Вологдабанка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее Наталья Норимова была осуждена Басманным и Тверским районными судами города Москвы за хищения более 700 млн рублей из банков «Таурус» и «Аскания Траст», в котором на момент банкротства в 2014 году исполняла обязанности председателя правления. Впоследствии она была привлечена к суду еще по одному делу — за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 33 и частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Пособничество в растрате»). В суде было доказано три эпизода фактов растраты средств Вологдабанка, фигурантами в которых в 2015—2016 годах в Москве выступали Норимова в сговоре с Татьяной Русиной, занимавшей руководящие должности в кредитном учреждении, и неустановленные лица. Так, с 25 октября по 25 ноября 2016 года Русина, Норимова и неустановленные лица осуществили продажу автомобилей банка по заниженной стоимости. К совершению преступления Норимова привлекла своего знакомого Ивана Мелкова, который подыскал лиц для заключения фиктивных сделок.

Под контролем Норимовой сотрудники банка, не осведомленные о совершении преступления, составили необходимые документы и внесли в договоры купли-продажи заниженную стоимость автомобилей. После чего Русина подписала приказ и договоры о продаже автомашины Subaru Forester за 23 600 рублей, автомашины Renault Duster за 116 420 рублей, автомашины Chevrolet Niva за 5 900 рублей. В тот же день Мелков для придания легитимности фиктивной сделке внес в кассу банка переданные Норимовой 145 920 рублей. Впоследствии Мелков перегнал автомобили в Москву, где продал.

«Действуя по той же схеме, Норимова, Русина и неустановленные лица по заниженной цене продали ООО «Союз» три принадлежащих банку земельных участка в Вологде. Кроме того, Норимова, Русина и неустановленные лица похитили денежные средства банка путем заключения фиктивного договора на проведение новогоднего праздника для сотрудников стоимостью 6 млн рублей без фактического оказания услуг», — говорится в пресс-релизе.

Вологдабанк заявил иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере более 12,6 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства Норимова и Мелков вину признали частично. Суд назначил наказание Мелкову в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 200 тыс. рублей в доход государства. Норимовой — в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей в доход государства, присоединив к вновь назначенному наказанию не отбытое по предыдущему приговору.