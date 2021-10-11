Банк «Открытие» представил новую премиальную дебетовую карту Visa Opencard Active для людей, любящих спорт, путешествия и активный отдых. Карта доступна всем клиентам банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как уточняют в банке, с картой Opencard Active можно получить кэшбэк до 5,5% за покупки в категории «Спорт» и до 2,5% на все остальные покупки.

«Держателям карты также предоставляются скидки до 10% от партнеров в спортивных магазинах и фитнес-клубах, список которых можно посмотреть на сайте банка. Бесплатный «Активный помощник» подберет билеты на спортивные мероприятия, поможет зарегистрироваться на забег, предложит варианты активного отдыха, направит в лучшие рестораны и магазины здорового питания, предоставит медицинские консультации», — говорится в релизе.

Также владельцы Opencard Active получают скидку 20% на отели и билеты на travel.open.ru, бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты, возможность без комиссии снимать наличные более чем в 35 тыс. банкоматов «Открытия» и партнеров по всей России. Стоимость оформления карты составит 1 тыс. рублей.

Клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани, оформившие карту с доставкой на дом до 31 декабря 2021 года, получат бафф от «Открытия» и Visa в подарок, добавили в финучреждении.

