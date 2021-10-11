Банк «Ренессанс Кредит» расширил возможности мобильного приложения для инвесторов, сообщается в релизе кредитной организации.

Так, важным обновлением стало появление лимитных заявок. Они позволяют инвестору указать цену в заявке, по которой он хочет совершить сделку. Исполнена лимитная заявка будет по указанной цене или лучше, а если лимитная заявка не исполнится в рамках торговой сессии, биржа отменит ее автоматически. Ознакомиться с перечнем активных заявок можно во вкладке «Активные заявки» на панели управления брокерским счетом, а также в обзоре конкретной ценной бумаги.

Еще одно концептуальное изменение коснулось формата отображения графиков. Теперь пользователи могут выбрать между линейным и свечным вариантом. График «японские свечи» предоставляет больше информации о котировках торгуемых инструментов, который клиенты могут применять для прогнозирования цен. Формат отображения в виде свечей помогает сформировать представление о расстановке сил на рынке, но для принятия инвестиционных решений необходимо учитывать рыночный контекст.

Кроме того, теперь клиенты банка «Ренессанс Кредит» могут торговать на бирже не только во время основной, но и во время вечерней торговой сессии — с 19:05 до 23:50 по московскому времени. Для тех же, кто только открывает брокерский счет, появилась возможность отправить заявку на открытие счета в круглосуточном формате в любой день недели.

Также изменения коснулись самой механики торгов — появилась возможность приобретать валюту, начиная от суммы в 1 доллар США с шагом всего в 1 цент, при этом в мобильном приложении для инвесторов от «Ренессанс Кредита» по-прежнему действует бесплатное обслуживание брокерского счета, отсутствует биржевая комиссия и наценки за обмен валюты, цена валюты соответствует биржевому курсу.

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