Верховный суд РФ отменил решение о взыскании с шести бывших топ-менеджеров Гриндфилбанка более чем 6 млрд рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, летом 2019 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам Гринфилдбанка, постановив солидарно взыскать с Магомеда Мухиева, Михаила Янчука, Санала Пахомкина, Александра Гуля, Натальи Зубрицкой, Ираиды Синицыной и Всеславы Федорцовой в пользу кредитной организации 6,007 млрд рублей. АСВ подавало иск к 13 бывшим контролирующим лицам банка на указанную сумму 22 октября 2018 года. Помимо семи вышеперечисленных лиц в число ответчиков входили Юрий Шунин, Александр Афанасьев, Ирина Семыкина, Евгений Лавринов, Елена Горбылева и Александр Воронов.

РАПСИ в справке к сегодняшнему сообщению упоминает решение арбитражного суда о взыскании 6 млрд рублей в пользу АСВ с Шунина, Зубрицкой, Синицыной, Семыкиной, Федорцовой и Горбылевой. По данным информагентства, апелляционная инстанция отменила указанное решение, однако Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление столичного арбитража.

Санал Пахомкин был председателем правления банка, Юрий Шунин, Евгений Лавринов, Александр Гуль входили в правление. Ираида Синицына, Александр Афанасьев, Ирина Семыкина и Всеслава Федорцова составляли совет директоров банка (Синицына его возглавляла).



Сообщая о подаче иска, АСВ поясняло, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, в период с сентября по октябрь 2015 года контролирующие лица банка совершали действия по выдаче кредитов техническим юридическим лицам, размещению денежных средств в кредитных организациях, имевших признаки банкротства, приобретению прав требования по ссудной задолженности технических юридических лиц, приобретению неликвидных (безнадежных) векселей кредитных организаций, приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости. В результате произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Гринфилдбанк, как предполагается, входил в неформальную группу Анталбанка, участниками которой также были НСТ-Банк, банки «Содружество», «Максимум», «Лада-Кредит», Региональный Банк Сбережений, Межрегионбанк и Дорис Банк. Лицензии у всех упомянутых банков были отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года.



Теневым владельцем Анталбанка считался Магомед Мухиев. Газета «Коммерсант» в апреле 2018 года сообщала о начале процесса над организованным преступным сообществом во главе с Мухиевым и Янчуком. Но из них перед судом, по информации издания, предстал только Мухиев, а Янчук ранее успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В августе 2019 года Магомед Мухиев был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа. Замоскворецкий районный суд Москвы признал его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков: центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд рублей.



АСВ также подавало иски к бывшим топ-менеджерам других банков из указанной неформальной группы. В каждом из случаев в числе ответчиков были Магомед Мухиев и Михаил Янчук.