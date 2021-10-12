Субсидии на покупку жилья, как ожидается, станут больше, пишет «Российская газета», уточняя, что Минстрой РФ утвердил новый порядок определения официальной стоимости квадратного метра жилья. Приказ вступает в силу с 12 октября.

Главным образом пересмотрена методика определения норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации (она определяется раз в полгода) и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по регионам (она утверждается раз в квартал). Официальные цены используются для расчета размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, сообщали ранее в Минстрое. Это могут быть выплаты вынужденным переселенцам, молодым ученым, тем, кто выезжает из районов Крайнего Севера, пострадавшим при радиационных авариях и другим категориям.

До сих пор стоимость жилья определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. О том, что эти цифры неточно показывают реальную стоимость жилья, неоднократно говорили эксперты. Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых регионах доходит до 40%, отмечал глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В Пензенской области официальная стоимость «квадрата» составляет около 35 тыс. рублей, а рыночная — 57—70 тыс. рублей, сообщал в конце лета член Совета Федерации, председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

В связи с этим либо сами переезжающие граждане, либо местные власти вынуждены доплачивать недостающие для расселения суммы. К примеру, при расселении аварийного жилья приходится добавлять «разницу» из региональных бюджетов, сообщал Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Теперь официальная стоимость метра должна соответствовать рыночной. Формулу упростили: в ней используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Норматив стоимости жилья по РФ рассчитывается как средний из цен регионов. При этом для Дальнего Востока, как и прежде, будет действовать особый порядок расчета: используются цены только на первичном рынке. Если же новостроек в регионе в принципе нет, то берется средняя цена на новостройки по всему федеральному округу.

По мнению вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, новая методика позволяет повысить достоверность при определении средней стоимости жилья, однако проблемы закупки жилья по различным социальным программам могут остаться, так как цены в среднем по региону могут отличаться от уровня цен в конкретном городе, например, в областном центре, где они обычно существенно выше.

Минстрой спрогнозировал сроки стабилизации цен на жилье
Минстрой спрогнозировал сроки стабилизации цен на жилье

Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минстроя. К середине 2022 года баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в крупных городах придет к равновесию, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, уточнив, что стабилизации цен будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов.