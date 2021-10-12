Субсидии на покупку жилья, как ожидается, станут больше, пишет «Российская газета» , уточняя, что Минстрой РФ утвердил новый порядок определения официальной стоимости квадратного метра жилья. Приказ вступает в силу с 12 октября.

Главным образом пересмотрена методика определения норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации (она определяется раз в полгода) и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по регионам (она утверждается раз в квартал). Официальные цены используются для расчета размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, сообщали ранее в Минстрое. Это могут быть выплаты вынужденным переселенцам, молодым ученым, тем, кто выезжает из районов Крайнего Севера, пострадавшим при радиационных авариях и другим категориям.

До сих пор стоимость жилья определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. О том, что эти цифры неточно показывают реальную стоимость жилья, неоднократно говорили эксперты. Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых регионах доходит до 40%, отмечал глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В Пензенской области официальная стоимость «квадрата» составляет около 35 тыс. рублей, а рыночная — 57—70 тыс. рублей, сообщал в конце лета член Совета Федерации, председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

В связи с этим либо сами переезжающие граждане, либо местные власти вынуждены доплачивать недостающие для расселения суммы. К примеру, при расселении аварийного жилья приходится добавлять «разницу» из региональных бюджетов, сообщал Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Теперь официальная стоимость метра должна соответствовать рыночной. Формулу упростили: в ней используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Норматив стоимости жилья по РФ рассчитывается как средний из цен регионов. При этом для Дальнего Востока, как и прежде, будет действовать особый порядок расчета: используются цены только на первичном рынке. Если же новостроек в регионе в принципе нет, то берется средняя цена на новостройки по всему федеральному округу.

По мнению вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, новая методика позволяет повысить достоверность при определении средней стоимости жилья, однако проблемы закупки жилья по различным социальным программам могут остаться, так как цены в среднем по региону могут отличаться от уровня цен в конкретном городе, например, в областном центре, где они обычно существенно выше.