📰 С окончанием действия соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло (1 октября) производители этой продукции начали повышать цены, пишут «Известия» . Так, изготовитель «Олейны» и Ideal — компания «Бунге СНГ» — уведомил партнеров о повышении отпускной стоимости на 3,2% со 2 октября. Некоторые торговые сети уже приняли это подорожание, например, сеть «Верный», сказали в компании. С начала года стоимость подсолнечного масла практически не менялась, отметили в Минсельхозе. Объективные предпосылки для значительного роста цен отсутствуют, уверены в ведомстве. Сами производители подсолнечного масла объясняют повышение цены на товар окончанием срока действия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло, которые были заключены в декабре прошлого года, а также дефицитом сырья, ростом издержек, окончанием запасов урожая прошлого года.

📰 Авиакомпании столкнулись с падением глубины продаж билетов, пишут «Известия» со ссылкой на представителей авиакомпаний. Сейчас пассажиры приобретают их в среднем за пять – семь дней до вылета, а порой и за два-три дня, рассказали в сервисах для путешественников. Так, у S7 Airlines в сентябре-октябре средняя глубина продаж сократилась примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. В «Уральских авиалиниях» также подтвердили сокращение глубины продаж относительно 2019 года. Это связано с тем, что люди не готовы заранее планировать поездки, поскольку опасаются введения новых ограничений, в том числе закрытия границ, пояснили специалисты. Такая ситуация негативно влияет на экономику перевозчиков: происходит смещение денежного потока, сокращается ликвидность, усложняется краткосрочное финансовое планирование, сообщили в авиакомпаниях.

📰 Использование биткоина и других криптовалют не только для спекулятивной торговли, но и для межграничных трансакций привело к появлению новых потоков капитала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования Всемирного банка о новых потоках капитала. Их уже нужно рассматривать наряду с обычными в платежных балансах, но пока они почти невидимы для национальных регуляторов, отмечают аналитики. По консервативной оценке авторов на основе данных одной из крупнейших криптобирж, доля трансакционных (не инвестиционных) операций с цифровыми активами составляет не менее 7,4% от общей суммы (то есть биткоин в них служит промежуточным средством обмена). Из этого количества операций 20% приходится на трансграничные платежи и переводы. Более того, использование биткоина для межграничных операций наиболее популярно там, где действуют ограничения на движение капиталов.

📰 Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила план мероприятий по взаимному признанию электронных цифровых подписей (ЭЦП) для целей госзакупок в странах Евразийского экономического союза, пишет «Коммерсант» . Документ из-за имевшихся у сторон разногласий готовился три года, его реализация займет еще столько же — финальное мероприятие плана намечено на конец 2024 года. До 31 декабря 2022 года совет ЕЭК получит полномочия по утверждению правил взаимного признания ЭЦП. Для этого потребуется внести изменения в договор об ЕАЭС. Затем в течение года будут разработаны и утверждены правила взаимного признания подписей. Еще год уйдет на техническую реализацию требований по взаимному признанию. По мнению экспертов, взаимное признание ЭЦП сократит трансакционные издержки и будет способствовать росту конкуренции, однако этот эффект будет ограниченным, поскольку внутрисоюзным закупкам мешают и другие барьеры.

📰 В США могут ввести временный запрет на экспорт нефти из страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление министра энергетики страны Дженнифер Грэнхолм. По ее словам, это нужно для того, чтобы остановить рост цен на автомобильное топливо. Негативный новостной фон после такого решения и уменьшение предложения на объем экспорта американской нефти могут толкнуть мировые котировки барреля к отметке 100 долларов, усугубив и без этого набирающий обороты мировой энергетический кризис. Для топливного рынка России такой рост нежелателен, оптовые цены на бензин и дизель потянутся вслед за европейскими котировками нефтепродуктов. С другой стороны, у России появится возможность вернуть долю рынка в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, отданную американской нефти из-за необходимости выполнять условия сделки ОПЕК+. На фоне роста цен на нефть это увеличит налоговые поступления в бюджет с ее добычи и доходы от ее экспорта.

📰 Ралли на энергетическом рынке получает развитие, это толкает российский рынок к историческим максимумам и помогает рублю и далее отвоевывать позиции у евро и доллара, поделился своим мнением с «Российской газетой» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, в преддверии старта квартальных отчетностей глобальные инвесторы активно задумались о потенциале роста прибыли экспортно-ориентированных компаний России, выигрывающих от роста цен на нефть и газ. Это объясняет спекулятивный приток капитала в российские акции и рубль из-за рубежа, отметил эксперт. Если не смотреть далеко, следующей значимой остановкой для доллара/рубля до конца года может стать область 68 (минимумы июня 2020 года), а еще до конца этой недели пара может протестировать 70 рублей, уверен Купцикевич. Аналитик подчеркнул, что на этой неделе от евро/рубля стоит ожидать ожесточенной борьбы за уровни вокруг 82,5.

📰 Правительство готовит механизм, который позволит частным компаниям получать обезличенные медицинские данные россиян в рамках экспериментального правового режима, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Сбором займется ООО «Дата Матрикс», которое создаст национальный банк биомедицинских данных и будет их анализировать. В Минэкономразвития сообщили, что такой режим предполагает обработку «больших» медицинских данных в обезличенном виде с соблюдением мер «по исключению рисков их утечки». Поставлять данные будут национальные медицинские исследовательские центры, онкологические больницы и прочие учреждения медицинского профиля. В Минцифры уточнили, что «вопрос определения операторов данных, их прав и обязанностей прорабатывается». Эксперты считают, что методы обезличивания пока недостаточно безопасны.

📰 В Москве появился еще один продовольственный дискаунтер, пишет «Коммерсант» . Структура сети «Авоська» зарегистрировала домен для своего проекта дискаунтеров «Продскладъ». Первая точка под этим брендом уже открылась на Мичуринском проспекте в Москве и два магазина — в Подмосковье, следует из данных «Яндекс.Карт». По мнению экспертов, проект пока похож на тестирование нового формата.

