Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Среди продуктов для Android лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «СберМаркет», для iOS — «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток», говорится в обзоре организации.

Роскачество исследовало 28 приложений: по 14 для Android и для iOS. Испытания проводились по 180 критериям. Деление на сервисы доставки и приложения торговых сетей не производилось, все приложения оценивались по единой методике. Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного программного обеспечения. «В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений для доставки продуктов», — отмечают в Роскачестве.

В рамках исследования, в частности, выяснилось, что большинство приложений (57%) не позволяют зарегистрироваться через уже имеющиеся аккаунты в социальных сетях или сторонних сервисах, что может быть неудобно для пользователя. Аутентификация с помощью номера телефона реализована у всех. Полноценная регистрация с помощью почтового аккаунта есть у «Яндекс.Еды», «Яндекс.Лавки» и Ozon.

Ключевая группа критериев, по которой оценивалась функциональность приложения, связана с поиском. Наряду с поиском вручную через поисковую строку эксперты оценили наличие голосового ввода (только у «Ленты Онлайн»), подсказок ранее введенных запросов (есть у 25% приложений) и релевантных подсказок при вводе поискового запроса (есть у Ozon Express и Metro).

Полнота способов оплаты реализована у «Яндекс.Лавки» и «ВкусВилла», только в этих приложениях для удобства пользователя можно отсканировать карту, указывают в Роскачестве. Самая ограниченная функциональность оплаты — у приложений «Мой Ашан» и Metro, где нет возможности привязать несколько карт или использовать альтернативный способ оплаты (например, Google Pay). Оплата картой курьеру или наличными есть только у «ВкусВилла» и Ozon Express, у Metro также есть опция оплаты только наличными.

«Что касается критериев безопасности, большинство приложений показали высокие результаты, все передают персональные данные в зашифрованном виде», — выяснили в Роскачестве.

При этом отмечается, что 54% приложений для доставки продуктов недостаточно адаптированы для людей с ограниченными возможностями; 61% не имеют отзывов и рейтингов в карточках товаров (а это важно пользователям при принятии решений); 32% приложений на Android запрашивают у пользователей избыточные доступы, например к телефонной книге.

По результатам тестирования наиболее функциональными приложениями признаны «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток — Доставка» на обеих платформах.

Самыми удобными приложениями эксперты считают «ВкусВилл», Metro и «Мой Ашан» (Android); «ВкусВилл», «Мой Ашан» и «Яндекс.Еду» (iOS).

По информационной безопасности большинство приложений показали результаты выше 4 баллов (из 5 возможных), наилучший результат — у приложения «Мой Ашан».

«Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «СберМаркет» на Android, «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток» на iOS», — говорится в обзоре Роскачества.

Более половины исследованных приложений на обеих платформах по совокупности всех критериев получили оценку выше 4 баллов; как подчеркивают в Роскачестве, это очень высокий показатель. Не рекомендованных для использования приложений в рамках рейтинга нет.



В обзорном материале уточняется, что во время исследования специалисты использовали приложения как рядовые потребители: применяя фильтры, искали продукты из стандартной потребительской корзины, просматривали карточки товаров, собирали и оформляли заказ, ожидали доставку и анализировали функциональность приложений на каждом этапе этого процесса. Ассортимент и качество доставляемых продуктов, а также сервис самой доставки в ходе исследования не оценивались. В дальнейшем Роскачество планирует проверить качество продуктов питания, которые потребители заказывают онлайн.