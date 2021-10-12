Фондовые торги в России открылись во вторник снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на самом старте торгов составил 4 259,03 пункта после закрытия предыдущих торгов на уровне 4 279,87, индекс РТС — 1 867,33 против 1 882,43.

К 10:19 индекс Мосбиржи потерял 0,3%, индекс РТС — 0,65%, значения индикаторов составили 4 266,84 и 1 870,24 пункта соответственно.



«Мы ждем, что сегодня индекс Мосбиржи постарается удержаться в зоне 4 250—4 300 пунктов: сохранение крепости цен на энергоносители и рубля способно нивелировать некоторое ухудшение настроений на мировых рынках. Мы отмечаем, что риски отката рынка, выглядящего уже перегретым, повышаются и могут реализоваться в случае спада импульса к росту на нефтяном рынке, весьма вероятного в условиях неблагоприятного внешнего фона», — написал перед открытием торгов начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.