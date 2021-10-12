Компания Bi.Zone обнаружила на теневом форуме объявление о продаже данных почти 10 млн клиентов крупной букмекерской платформы Pin-Up.Bet, пишет РБК . Жертвами утечки стали более 9,975 млн человек, из них чуть более 7,8 млн аккаунтов были зарегистрированы в России. Владелец базы готов продать ее за 10 тыс. долларов, оплата принимается в криптовалюте. За эти деньги он обещает предоставить покупателю данные об электронной почте пользователей, дате рождения, номере телефона, финансовую информацию, адрес, пол, любимую игру, в которой сделано наибольшее количество ставок, и прочее.

Как сообщил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин, автор объявления заявляет, что продаваемая база актуальна на конец 2020 года.

Факт наличия такой базы в продаже с 5 октября подтвердили руководитель группы исследования публичных утечек Group-IB Олег Деров и основатель сервиса анализа утечек данных DLBI Ашот Оганесян. По его словам, случаи, когда в сеть утекают данные букмекерских платформ, происходят довольно редко, это крупный слив. Скорее всего, взломали сервер, отметил Оганесян. Он сомневается, что кто-то купит базу за указанную продавцом цену, назвав ее слишком высокой.

Набиуллина: утечки персональных данных помогают мошенникам Банк России призывает навести порядок с оборотом персональных данных: сейчас они почти в открытом доступе, что помогает мошенникам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Чаще всего базы данных, выставляемые на продажу в даркнете, попадают к злоумышленникам в результате успешных атак на инфраструктуру организации либо из-за кражи с корпоративных серверов с незакрытым доступом в Интернет, либо в результате слива данных внутренним сотрудником, рассказал эксперт Центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев. Он отметил, что при регистрации пользователи различных букмекерских сервисов и онлайн-казино предоставляют достаточно полный набор своих персональных данных, включая адрес проживания, мобильный телефон, e-mail и другую чувствительную информацию.

Исходя из предоставленной информации, утечка видится весьма крупной, однако надо понимать, что 10 млн учетных записей — это не 10 млн уникальных пользователей, отметил руководитель отдела анализа цифровых угроз компании «Инфосекьюрити» Александр Вураско. По его словам, на подобном сайте всегда будет много «мертвых» учеток, а также масса учетных записей, принадлежащих одним и тем же людям, пусть даже это и противоречит пользовательскому соглашению.

Вураско обратил внимание на то, что политика обработки персональных данных Pin-Up.bet допускает весьма расплывчатые формулировки, в частности их передачу третьим лицам. Согласно одному из пунктов пользовательского соглашения, компания не несет ответственности за любой причиненный ущерб или убытки, включая потерю данных, дохода, престижа, репутации, а также за любые потери, которые она не может предусмотреть. В том же соглашении указано, что все споры регулируются законодательством Кипра.