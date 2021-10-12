Банков, предлагающих клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стало больше. О запуске новой опции сообщили во вторник, в частности, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Совкомбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Транскапиталбанк, СКБ-Банк, банк «Александровский», Экспобанк, Таврический Банк.

С Apple Pay можно оплачивать покупки в офлайновых торговых точках, а также совершать покупки онлайн на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari; также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Как указывают в «Открытии», для подключения карты «Мир» к Apple Pay нужно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям; добавить можно кредитную или дебетовую карту. «Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone, Apple Watch или Mac. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает банк «Открытие» держателям своих карт «Мир», а также привилегии в рамках программы лояльности платежной системы «Мир», — говорится в сообщении «Открытия».

«Подключить карту к сервису можно прямо в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк», — разъясняют в Совкомбанке. — Для этого на главном экране нажмите на изображение карты «Мир», в появившемся меню выберите «Важно» и далее «Подключить Apple Pay». На открывшемся экране следует нажать кнопку «Добавить в Apple Wallet», затем ввести код из СМС и зарегистрироваться в платежном сервисе. Карту «Мир» также можно добавить через мобильное приложение Wallet на устройствах Apple».

В релизах ВБРР, СКБ-Банка, Транскапиталбанка, Экспобанка также упоминается возможность привязки к Apple Pay как дебетовых, так и кредитных карт «Мир». По информации Газпромбанка, к сервису Apple Pay помимо карты «Мир» также можно привязать выпущенную им карту «Мир-JCB». ГПБ, МКБ, Совкомбанк, ВБРР, ТКБ, «Александровский», Экспобанк подчеркивают, что пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые эти банки предлагают держателям своих карт «Мир».

Чтобы совершить платеж, необходимо поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. «Каждая трансакция через Apple Pay надежно защищена: пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности», — отмечается в релизе «Открытия».

«Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир», безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства», — подчеркивают банки, запустившие услугу.

В ВБРР обращают внимание, что для использования карт «Мир» с Apple Pay необходимо обновить операционную систему:



iPhone и iPad — до версии iOS 14.5;

Apple Watch — до версии 7.5;

MacBook — до версии 11.3.

Напомним, сервис Apple Pay стал доступен для держателей карт «Мир» ряда банков в июле этого года. Первыми подключили его СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк, «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк. Позже, в августе, о подключении Apple Pay для клиентов с картами «Мир» сообщил Росбанк.