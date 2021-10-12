Правительство не планирует менять ситуацию с запретом на расчеты в криптовалюте на территории РФ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Расчеты на территории РФ запрещены. При этом граждане могут покупать, пользоваться электронными кошельками за пределами РФ. Так оно пока, я думаю, и останется», — сказал Моисеев.

Он добавил, что менять данную ситуацию не планируется.

С 1 января 2021 года на территории России криптовалюта признана имуществом. Это позволяет официально заключать с ней сделки. Такая возможность у россиян появилась благодаря закону «О финансовых цифровых активах». Однако документ запрещает использование криптовалют в качестве средства платежа.