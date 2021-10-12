Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в конце сентября повысило рейтинг устойчивости АО «ОТП Банк» с «bb-» до «bb».

Рейтинг устойчивости отражает кредитоспособность банка на самостоятельной основе (без поддержки материнского банка, венгерского OTP Bank PLC). Fitch Ratings отмечает, что повышение рейтинга устойчивости до уровня «bb» отражает устойчивые качество активов и прибыльность банка в течение последних лет, в том числе в период экономического спада в 2020 году.

Рейтинговое агентство указывает на улучшение операционной прибыли ОТП Банка в первой половине 2021 года, умеренные расходы на резервы по кредитам и низкую стоимость фондирования.

Fitch отмечает стабильность базы клиентских депозитов банка и достаточный запас ликвидности, который дополнительно поддерживается неиспользованной кредитной линией от материнской структуры и быстрой оборачиваемостью кредитного портфеля.

Данное рейтинговое действие также принимает во внимание значительный запас капитала: основной капитал банка по методологии Fitch составляет 12% от регулятивных взвешенных по риску активов на конец первой половины 2021 года. По мнению Fitch, капитализация является более сильной, чем на это указывает показатель достаточности капитала, что обусловлено высокой долей необеспеченных розничных кредитов в кредитном портфеле банка и повышенными коэффициентами риска, применяемыми к таким кредитам. Отношение собственного капитала к активам у ОТП Банка находилось на высоком уровне в 24%, а регулятивный консолидированный показатель базового капитала (Н20.1) составлял 12%, что было выше регулятивного минимума в 7%, включая надбавки.

Одновременно Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом и рейтинг поддержки на уровне «3» и отметило стратегическую значимость российского рынка для материнской структуры, венгерского OTP Bank PLC, и высокий уровень интеграции материнского и дочернего банков.



«Повышение рейтинга устойчивости ОТП Банка является следствием демонстрируемых результатов нашей стратегии по диверсификации и цифровизации нашего бизнеса», — отметил президент ОТП Банка Илья Чижевский.