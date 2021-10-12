Повышенные инфляционные ожидания в последние месяцы приводят к повышению темпов роста зарплат в России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-мероприятии «Динамика инфляции и денежно-кредитные меры реагирования» в рамках осенних встреч МВФ.

«В последние пару месяцев мы начали видеть ускорение роста зарплат, это признак вторичных эффектов высоких инфляционных ожиданий», — сказала Набиуллина.

По ее словам, рынок труда в РФ восстановился до предкризисных уровней, и главный фактор, на который Центробанк стремится воздействовать своей текущей денежно-кредитной политикой, — это инфляционные ожидания.

«Если ожидания рынка в целом заякорены, то у домохозяйств и бизнеса они повышены, и Центробанк не может это игнорировать именно из-за риска вторичных эффектов», — сказала Набиуллина. Один из примеров — быстрый рост спроса на жилищном рынке: потребители стремятся ускорить приобретения, так как ожидают дальнейшего роста цен, отметила она.

По данным Росстата, рост реального размера заработной платы в РФ в июле 2021 года составил 2,2% в годовом выражении после повышения на 4,9% в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле. В целом за январь — июль 2021 года зарплаты в реальном выражении выросли на 3,2% к аналогичному периоду 2020-го.

В номинальном выражении рост зарплат в июле составил 8,8% (к июлю 2020 года), в июне — 11,7%, в мае — 9,5%.