Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,38% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 263,8 пункта. Индекс РТС опустился на 0,66% — до отметки 1 869,94 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Полюса» (плюс 3,94%), Мосбиржи (плюс 3,94%), «Магнита» (плюс 2%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,92%), Mail.ru (плюс 0,37%), «Норникеля» (плюс 0,04%). Зафиксировано падение цены на акции СберБанка (минус 2,48%), «Газпрома» (минус 1,3%), «Яндекса» (минус 0,92%), МТС (минус 0,2%).



«Деревья не растут до небес, и инвесторы отлично это знают, но в этом году почти ежедневно проверяют, каковы возможности этих «биржевых деревьев». Пока все идет хорошо, но без коррекций планомерный рост все же невозможен. <…> В фаворитах сегодняшнего спроса оказались бумаги «Полюс Золота», в которых продолжает развиваться восстановление после падения в сентябре. После того как в начале этого месяца бумага получила фундаментальную поддержку в виде согласования дивидендной программы, акции смотрят вверх, но отрастают не спеша. <…> В списке сегодняшних аутсайдеров — акции «СберБанка», которые корректируются после вчерашнего захода наверх, и бумаги «Акрона», также подвергшиеся коррекции», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, на мировых фондовых биржах во вторник настроения стабилизировались в ожидании более насыщенной на события второй половины недели.

«Предстоящая публикация макроэкономических данных (из Китая, Европы и США) несет в себе в том числе понижательные риски, так как может дать тревожные сигналы. Последнее актуально и для предстоящего сезона квартальных отчетностей, который в среду откроет JPMorgan Chase. Рынки напуганы инфляцией и перспективой ужесточения денежно-кредитных мер. В России же в среду волатильность может наблюдаться в акциях ММК и НЛМК, которые опубликуют операционные результаты, и «ЛУКОЙЛа» в случае значимых новостей по дивидендам за девять месяцев текущего года», — написала Кожухова.