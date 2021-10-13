📰 Минфин прогнозирует снижение доли нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета, пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства. На это повлияет уменьшение сырьевого сектора в структуре ВВП. Министерство предупреждает, что на средне- и долгосрочном горизонте конъюнктура нефтяного рынка может быть подавленной. А в случае реализации наиболее амбициозных сценариев по сокращению выбросов вопрос об устойчивости федерального бюджета может встать уже к началу 2030-х годов. Согласно бюджетному прогнозу министерства, внесенному в Госдуму, зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году сократится почти на треть и опустится ниже отметки в 25% от всей прибыли казны. Доля ненефтегазовых доходов через 15 лет должна превысить 75% (прогноз на 2021 год — 64,4%). В номинальном же выражении к 2036 году они увеличатся более чем в два раза — до 34,6 трлн рублей (прогноз на 2021 год — 15,3 трлн).

📰 Минтранс нашел способ притормозить рост стоимости грузоперевозок, который отражается на продуктовых ценах, пишут «Известия» со ссылкой на документы ведомства, направленные в правительство. Ведомство предложило расширить субсидии для отрасли — увеличить финансовую поддержку лизинговых компаний, у которых предприниматели выкупают новый транспорт. В Минтрансе считают, что это можно сделать за счет средств, которые казна получает от утилизационного сбора, — в 2022 году это 420,5 млрд рублей. Производители овощей отметили, что только в этом году в цене товара на перевозки приходится до 30%. Ретейлеры опасались, что дорогая логистика не позволит им продавать «борщевой набор» по традиционной для этого периода низкой цене. На фоне подорожания плодоовощной продукции и других факторов МЭР уже ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4%.

📰 Физическая привлекательность, «красота», как неоднократно показано исследованиями экономистов, — персональный актив, который влияет на успешность не только медиазвезд, но и наемных CEO, политиков, спортсменов и даже экономистов, но не миллиардеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование экономиста Дэниела Хамермеша из нью-йоркского Барнард-колледжа и Эндрю Лея, депутата австралийского парламента (ранее работал в Национальном университете Австралии). Они констатировали, что в отношении представителей списка Forbes эта связь практически не выявляется, и с точки зрения эконометрики это указывает скорее на высокую роль случайных причин в становлении рядового миллиардера. Так, исследование Хамермеша и Лея выглядит просто: 16 австралийцев-студентов (с оплатой труда в 29 долларов) по просьбе научных руководителей оценивали физическую привлекательность («красоту») представителей списка Forbes. Результат был отрицательным.

📰 ФАС представила планы по развитию тарифного регулирования — ради инвестактивности служба готова обеспечить предсказуемые и долгосрочные тарифы за счет централизации тарифной политики, пишет «Коммерсант» , уточняя, что предыдущая тарифная реформа 2012 года предполагала, наоборот, передачу их регулирования на муниципальный уровень, но закончилась неудачей из-за резкой дифференциации тарифов. Этому будут способствовать масштабная цифровизация сферы и контроль тарифных решений регионов. Параллельно служба экспериментирует с перекрестным субсидированием промышленно более развитыми регионами отстающих за счет объединения их в единые энергозоны — это позволяет снижать тарифы для отстающих территорий за счет опережающих. Эксперты, впрочем, сомневаются в эффективности такой поддержки, полагая тарифную экономию недостаточной для разворачивания новых проектов в депрессивных субъектах РФ.

📰 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в конце сентября написал письмо курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку с жалобой на подпольных майнеров криптовалюты, пишут «Ведомости» . В письме подчеркивается, что в 2021 году потребление электроэнергии населением в регионе превысит уровень прошлого года на 159%, в последние четыре года население региона в среднем потребляло 5,9 млрд кВт ч, а только за первое полугодие 2021-го – 4,7 млрд кВт ч. При этом, пишет губернатор, балансы электроэнергии, учтенные схемой и программой развития области на 2022–2026 годы, предусматривали рост энергопотребления в текущем году всего на 2,8% к 2020 году. На 1,4% домохозяйств в регионе приходится 26% всего объема потребления электроэнергии населением, отметил Кобзев. Чтобы бороться с энергопотреблением майнеров, губернатор предлагает Новаку дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя.

