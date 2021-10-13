Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по накопительным счетам. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, с 13 октября максимальная доходность может достигать 7,5% годовых: по накопительному счету «Промо» с повышением промоставки (+1 процентный пункт) и базовой ставки (+0,5 п. п.), а по «Накопительному счету» с подключенной опцией «Накопление» — за счет роста базовой ставки (+0,5 п. п.).



Уточняется, что накопительный счет «Промо» позволяет клиенту сразу получить 7,5% годовых без дополнительных условий. Повышенная ставка по счету действует в течение первых трех месяцев размещения средств (включая месяц открытия или первого пополнения счета) на сумму до 500 тыс. рублей (включительно) и не меняется в течение всего промопериода. На остаток, превышающий указанный лимит, будет начисляться базовая ставка 5% годовых.

«Ограничений по количеству счетов на одного клиента нет, но повышенная ставка действует только для первого открытого накопительного счета «Промо», — предупредили в банке.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По «Накопительному счету» с базовой доходностью — 5% годовых — суммируется бонусная ставка, размер которой зависит от ежемесячных покупок по картам УБРиР: от 10 тыс. рублей — прибавляется 1%, от 30 тыс. рублей — 1,5%, от 60 тыс. рублей — 2%. Бонусная ставка начисляется при подключении опции «Накопление». Дополнительно банк прибавит 0,5% при поступлении на карту заработной платы или пенсии в размере от 10 тыс. рублей в месяц. Если сумма на счете составляет свыше 1 млн рублей, то на остаток средств, превышающий этот уровень, будет начислено 5,5% годовых.

Открыть накопительные счета можно в интернет-банке или мобильном приложении на любую сумму, а пополнять и снимать деньги без потери дохода — в любой момент. Проценты по «Накопительному счету» и накопительному счету «Промо» начисляются на ежедневный остаток по счету и выплачиваются ежемесячно.