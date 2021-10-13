Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании «ДОМ.РФ» на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом.

В комментарии агентства отмечается, что группа «ДОМ.РФ» имеет высокую значимость для государства, которое осуществляет полный контроль ее деятельности, включая утверждение стратегии, назначение наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также аудит со стороны Счетной палаты. Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности и межведомственная рабочая группа при Банке России осуществляют контроль финансовой устойчивости группы и качества системы управления рисками. Кроме того, особый статус «ДОМ.РФ» обусловлен вхождением в список защищенных от приватизации стратегических предприятий и наличием иммунитета от банкротства.

По данным «Эксперт РА», на 30 июня 2021 года активы «ДОМ.РФ» по консолидированной отчетности по МСФО составили 1,3 трлн рублей, капитал — 141,6 млрд рублей, чистая прибыль по итогам первого полугодия 2021 года — 16,2 млрд рублей.

Группа получает поддержку в различных формах. Так, во II квартале 2020 года из средств ФНБ компании был рефинансирован долгосрочный кредит от «ВЭБ.РФ» на сумму 40 млрд рублей, выданный ранее на фондирование программы развития рынка аренды жилья. Кроме того, в качестве мер господдержки агентство расценивает вознаграждение, которое «ДОМ.РФ» получает за исполнение функций агента РФ при продаже и предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности (по итогам 2020 года получено 17,5 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2021 года — 7,4 млрд рублей). По состоянию на конец сентября 2021 года облигации «ДОМ.РФ» на сумму 48,1 млрд рублей были обеспечены безотзывными государственными гарантиями РФ.

В 2020 году группа дважды выплатила дивиденды единственному акционеру — Росимуществу: распределение чистой прибыли за 2019 год в сумме 5,1 млрд рублей и промежуточные дивиденды за 2020 год — 9,8 млрд рублей. В 2021 году «ДОМ.РФ» объявил дивиденды в размере 14,1 млрд рублей.

Агентство отметило значимую роль группы в рамках государственного плана поддержки строительного сектора, предусматривающего субсидирование ставок по проектному финансированию и субсидирование государственных контрактов по созданию объектов капитального строительства. Кроме этого, «ДОМ.РФ» выступает в качестве оператора четырех государственных программ льготной ипотеки.

Дочерний Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. За период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года активы банка удвоились, достигнув показателя 648,6 млрд рублей.

«Такая динамика обусловлена прежде всего ростом объема ипотечного портфеля и портфеля проектного финансирования жилищного строительства, который на 30 июня 2021 года составил 166,9 млрд рублей (свыше 1,3 трлн рублей с учетом неиспользованных кредитных линий), увеличившись за 12 месяцев практически в три раза. На проекты крупнейшей группы связанных заемщиков приходится порядка 10% объема неиспользованных кредитных линий по проектному финансированию. В апреле 2021 года Банк ДОМ.РФ был докапитализирован на 30 млрд рублей за счет собственных средств группы, что позволит банку наращивать объемы ипотечного кредитования и проектного финансирования», — говорится в комментарии.

Аналитики «Эксперт РА» учли амбициозные планы по наращиванию портфеля проектного финансирования, установленные стратегией группы (до 2030 года предусмотрен рост портфеля до 2,5 трлн рублей без учета неиспользованных лимитов), которые будут требовать мер докапитализации как со стороны государства, так и за счет распределения чистой прибыли группы и рыночных источников — субординированных облигаций. Кроме того, положительную оценку получили высокий уровень диверсификации и качества активов «ДОМ.РФ», рентабельность деятельности группы, структура долговых обязательств, организация риск-менеджмента.