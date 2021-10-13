Кредит Европа Банк при поддержке Mastercard обновил условия программы лояльности для вновь выпускаемых дебетовых карт World Mastercard Card Plus, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Согласно новым условиям, держатели карт получат кэшбэк в размере 1,5% на все операции, включая оплату товаров и услуг в сети Интернет. Кэшбэк начисляется на полную сумму покупки без ограничений по минимуму и максимуму и выплачивается рублями. Требования по минимальному ежемесячному обороту отсутствуют.

Комиссия за информирование об операциях по карте не взимается, снимать средства в банкоматах других банков можно без комиссии в пределах лимита. Максимальный размер кэшбэка в месяц составляет 4 тыс. рублей.

На остаток по счету карты начисляются проценты. Ставка привязана к средней ставке депозитов до востребования, ежемесячно публикуемой ЦБ РФ, и в октябре 2021 года равна 5,823% годовых. Проценты начисляются каждый день на всю сумму остатка, если последний равен или превышает 10 тыс. рублей, и выплачиваются на счет раз в месяц.

Карта World Mastercard Card Plus может быть выпущена в цифровом виде и/или на пластике, карта поддерживает технологии безопасной оплаты 3D-secure, бесконтактную технологию оплаты, а также Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Именную дебетовую карту можно выпустить в отделении банка в момент обращения, а также онлайн в мобильном приложении или интернет-банке (доступно клиентам банка с полным доступом к дистанционному банковскому обслуживанию), при этом к цифровой карте в любой момент может быть выпущен пластик. Список категорий-исключений, за покупки в которых кэшбэк не начисляется, не изменился. Комиссия за обслуживание карты в первый год не взимается, далее составляет 499 рублей в год.

Условия для держателей ранее выпущенных карт остались прежними.