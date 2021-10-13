На несколько лет вперед строит планы только пятая часть россиян (21%), свидетельствуют результаты совместного исследования Института психологии РАН и ВЦИОМа, проведенного 25 сентября.

Согласно опросу, 31% респондентов вообще не строят планов и живут сегодняшним днем, 28% планируют свою жизнь на несколько месяцев, 17% отметили, что не строят планов, так как ситуация в стране нестабильна (3% затруднились ответить).

Менее трети (29%) сообщили, что, по мнению их родных, друзей, коллег, знакомых, у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития. Среди опрошенных 51% чувствуют уверенность в завтрашнем дне, но только 40% согласились с утверждением о том, что наши дети будут жить лучше нас.

«Данные показывают, что порядка 26% россиян вообще не строят планов, 43% планируют свою жизнь на период от нескольких месяцев до одного-двух лет, 23% планируют свою жизнь на время от трех до десяти лет, наконец, только 8% наших сограждан строят планы более чем на десять лет», — приводит данные заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, профессор РАН Тимофей Нестик.



По мнению ученых, сокращение горизонта планирования своей жизни стало одним из основных социально-психологических последствий пандемии COVID-19. Так, по данным ВЦИОМа, к апрелю 2020 года число россиян, не строящих долгосрочных планов, возросло по сравнению с 2019-м с 67% до 84%.

В качестве ключевого основания для подобных пессимистичных настроений ученые выделяют глобальный кризис доверия к социальным институтам, который лишь усугубился в результате пандемии COVID-19. Это общемировая тенденция, говорят эксперты, большинство респондентов в экономически развитых странах убеждены в том, что их жизнь не станет лучше в ближайшие пять лет, а 56% всех опрошенных считают, что капитализм в нынешней его форме приносит больше вреда, чем пользы.

Так, по данным исследования Института психологии РАН в апреле текущего года, 49% россиян убеждены, что живут в мире, который похож на джунгли, где выживает сильнейший; 50% согласны с тем, что наш мир опасен и непредсказуем.

«Как мы и ожидали, горизонт планирования прямо связан с уровнем образования и субъективным экономическим благополучием. Но есть и другие, психологические его факторы. Серия наших исследований показала, что мы планируем свою жизнь дальше, если уверены в том, что можем влиять на свое настоящее, можем положиться на поддержку близких, если у нас широкая и разнообразная сеть личных контактов, если мы доверяем государству и обществу в целом. Наоборот, на готовности планировать свою жизнь вдолгую и социальном оптимизме негативно сказываются популизм, а также недоверие к миру и обществу — социальный цинизм и вера в опасность мира. Нагнетание страхов и поиск врагов замыкают нас в настоящем», — говорит Нестик.

Как показывают исследования ИП РАН, проведенные при поддержке РФФИ, горизонт планирования — лишь один из показателей долгосрочной ориентации наряду с интересом к прогнозам и оптимизмом в отношении долгосрочного будущего, ценностями непрерывного развития и продолжения традиций, верой в вознаграждение усилий и полезность планирования, а также наличием долгосрочных целей. Отсутствие возможности планировать может компенсироваться другими составляющими долгосрочной ориентации. «Не будем забывать, что у большинства из нас есть мечты, а интерес к долгосрочному будущему в условиях кризиса возрастает. Во время пандемии нужно укреплять уверенность людей в своих силах, поддерживать способность договариваться о совместных целях, нужно сделать долгосрочную ориентацию престижной», — отмечает Нестик.