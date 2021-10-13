🔹 Россиянам напомнили о доступных налоговых вычетах. В России подоходный налог (НДФЛ) платит каждый резидент, получающий какие-либо доходы как в РФ, так и за ее пределами, однако иногда не со всех полученных денег придется отсчитать 13%. Меньше может заплатить тот, кто применяет доступные каждому резиденту налоговые вычеты.

🔹 Эксперты сочли недостижимой цель по повышению качества жизни населения. Темпы роста экономики к 2024 году, которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней, говорится в заключении экспертов из РЭУ им. Г. В. Плеханова на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022—2024 годы» Минфина.

🔹 РГС Банк может быть объединен с «ФК Открытие». По данным СМИ, в течение ближайших 1,5—2 месяцев рабочая группа под руководством главы банка «Открытие» Михаила Задорнова сформирует решения по бизнес-функциям и подразделениям поддержки, определит степень и формат централизации, а также пошаговую дорожную карту соответствующих изменений.

🔹 ЦБ: пандемия изменила модель поведения россиян на валютном рынке: россияне стали покупать существенно больше валюты на бирже. Регулятор отмечает две тенденции, наблюдавшиеся с момента реализации эпидемических рисков в прошлом году. С одной стороны, ограничения привели к практически полному прекращению туристических поездок. С другой — на фоне низких процентных ставок и расширения инвестиционных возможностей частные лица повысили активность на финансовом рынке.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: российские активы в выигрышной позиции и перспективы инвесторов в Facebook. Рубль стремится в лидеры среди валют развивающихся стран. Индекс Мосбиржи растет, а в фаворитах российского рынка — акции ретейлера и IT-компании. Подробности в нашей еженедельной подборке.