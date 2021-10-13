Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду октября составила чуть больше 6,43% после примерно 6,33% за третью декаду сентября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в среду на сайте Банка России.

Таким образом, ставка продолжает рост после небольшой паузы в сентябре. Напомним, по итогам первой декады прошедшего месяца ставка впервые с третьей декады мая-2021 продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ. По итогам второй декады сентября ставка осталась на том же уровне, но уже по итогам третьей декады возобновила рост.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок, однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще четыре раза: в апреле, июне, июле и сентябре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,5 п. п., с 13 сентября она составляет 6,75%.

В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем в середине сентября, Банк России писал, что рост депозитных ставок в июле — августе носил догоняющий характер и потенциал роста рублевых депозитных ставок в ближайшие месяцы сохраняется.

Состав топ-десятки банков по вкладам сейчас выглядит следующим образом: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк и Совкомбанк. Последний занял место Промсвязьбанка, фигурировавшего в списке за предыдущий отчетный период. В этом году состав топ-10 банков неоднократно менялся, в частности за счет регулярных рокировок Совкомбанка и Промсвязьбанка.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на октябрь).