Держатели карт «Мир» банка «Акцепт» получили возможность пользоваться Apple Pay, сообщается в релизе финорганизации.

Для того чтобы настроить карту «Мир» для оплаты с помощью Apple Pay, достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту «Мир». Apple Pay готов к использованию, как только клиент привязал карту к iPhone или Apple Watch. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает платежная система «Мир» держателям своих карт в рамках своей программы лояльности.

Чтобы совершить платеж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция через Apple Pay надежно защищена: пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.