Агентство по страхованию вкладов в рамках торгов имуществом Межтопэнергобанка реализовало 100% доли ООО «Большой Черкасский», являющегося собственником исторического здания вблизи Кремля. Лот продан за 521,2 млн рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

«Торги прошли 12 октября посредством аукциона в электронной форме на торговой площадке АО «Российский аукционный дом», действующего по поручению агентства, которое является конкурсным управляющим Межтопэнергобанка», — говорится в релизе.



Согласно описанию, объект представляет собой трехэтажное здание общей площадью 852 кв. м с мансардой по адресу: г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 4, стр. 2. В данный момент здание переоборудовано в бизнес-центр. Уточняется, что особняк — бывшая городская усадьба Одоевских-Черкасских — объект культурного наследия. Здание находится вблизи основных прогулочных, туристических и торговых маршрутов столицы, в шаговой доступности от станции метро «Лубянка».

После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу Межтопэнергобанка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в июле 2017 года. В октябре 2017-го Арбитражный суд Москвы признал Межтопэнергобанк банкротом, а функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Центральный банк РФ в ноябре 2017 года сообщил, что временная администрация по управлению банком в ходе обследования финансового состояния выявила признаки вывода активов из кредитной организации. По оценке временной администрации, стоимость активов Межтопэнергобанка не превышает 20,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 30,5 млрд рублей.

